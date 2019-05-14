WhatsApp'a siber saldırı: Sosyal medyada güvenlik için ne yapmak lazım?

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"WhatsApp'ı hedef alan saldırı" ifadesi, popüler yazışma uygulamasını kullananların kesinlikle haberlerde görmek istemeyeceği bir ifadeydi.

Üstüne bir de WhatsApp'tan yapılan "Hackerlar bir gözetleme yazılımını telefonlara yüklemeyi başardı" ifadelerini ekleyince şirketin halkla ilişkiler departmanının zor bir gün geçirdiğini tahmin edebiliriz.

WhatsApp, az sayıda kullanıcının "gelişmiş bir siber aktör" tarafından hedef alındığını söyledi.

Bu az sayıda kullanıcıdan biri olmama ihtimaliniz bulunsa da, yine de verilerinizi güvenli kılmanın yollarını öğrenmek sizin için faydalı olacaktır.

Uygulama güncellemeleri

Saldırılar ilk olarak bu ayın başında fark edildi.

WhatsApp'ın sahibi Facebook, uygulamanın sesli konuşma özelliğini kullanan hackerların hedef aldıkları kişileri aradıkları, çağrıyı açmasalar bile bağlantının güvenlik açığını kullanarak telefonlara bir gözetleme yazılımı yüklendiğini söyledi.

WhatsApp, tüm kullanıcılarından uygulamayı güncellemelerini talep etti.

Kullandığınız diğer uygulamalar da güncellemelerle güvenlik açıklarını kapattıkları için uygulamalarınızı sıklıkla güncellemenizde fayda var.

Yazışmalarınızı bulut hesaplarda yedeklemeyin

WhatsApp'ın en önemli özelliklerinden biri uçtan uca şifreleme. Bunun sayesinde gönderdiğiniz mesajlar, karşınızdaki kişiye ulaşana kadar şifreli kalıyor.

Fakat WhatsApp yazışmalarınızı Google Drive veya iCloud'da yedekliyorsanız burada bir güvenlik açığı oluşuyor. Çünkü bu yazışmalar şifreli değil.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hackerlar her zaman böyle gözükmeyebilir

Böylece sizin bulut hesabınıza girebilen kişiler tüm yazışmalarınızı da görebilir.

Eğer veri güvenliğinizi artırmak istiyorsanız bu yedekleme özelliğini kapatmanız gerekir.

İki adımlı doğrulama

Diğer pek çok sosyal medya uygulaması gibi WhatsApp da iki adımlı doğrulamayı destekliyor.

Bu sayede saldırganlar sosyal medya hesaplarınızın şifrelerini bulsa bile, uygulamaya girmek için SMS veya e-posta ile iletilecek bir şifre gerektiği için hesaplarınıza erişemez.

WhatsApp'ın ayarlar bölümünde bu seçeneği aktive edebilirsiniz.