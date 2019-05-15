ABD'nin Alabama eyaletinde kürtajı yasaklayan tasarı kabul edildi

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhafazakar Alabama eyaletinde, kürtajı çok istisnai durumlar dışında yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

Eyalet Senato'sunda yapılan oturumda, ensest ve tecavüz gibi durumlarda ayrıcalık tanınmasını öngören değişiklik teklifi de reddedildi.

Yasa, Cumhuriyetçi Vali Kay Ivey tarafından imzalanırsa yürürlüğe girecek.

Vali Ivey, imza ile ilgili tarih açıklamasa da, kürtaja açık şekilde karşı olan bir siyasi figür olarak biliniyor.

Ülkedeki kürtaj karşıtı örgütler, bu yasanın, kürtajı serbest bırakan 1973 tarihli ABD Yüksek Mahkemesi kararını da değiştirmesini umuyor.

"Kalp atışı tasarısı" olarak anılan yasa, ancak annenin sağlığının tehdit altında olduğu durumlarda kürtaja izin veriyor.

Kürtaj, ABD'de 1973 yılında yasal hale geldi

Cumhuriyetçi Parti'den parlamenter Terri Collins, tasarının kabul edilmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Biz, rahimdeki bebeğin bir insan olduğuna inanıyoruz" dedi.

Demoktrat Parti'den Senatör Bobby Singleton ise tasarının "doktorları suçlu konumuna" sokabileceğini savundu ve böyle bir düzenlemenin 'erkeklerin, kadınlara bedenleri ile ne yapacağını söylemesi' anlamına geldiğini vurguladı.

Tasarının destekçisi olan Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Clyde Chambliss ise, bu yasa ile direkt olarak ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurularak, kürtajı yasal hale getiren 1973 tarihli karara itiraz edilebileceği görüşünü açıkladı.

Kabul edilen yasa tasarısı neyi içeriyor?

Tasarı, ABD'deki örnek yasaların hepsinden öteye geçerek, ceninin kalbinin atmaya başladığı andan itibaren ki bu genel olarak 6 haftaya denk geliyor, kürtajı yasaklıyor.

Tasarı ile A tipi suç kapsamına alınan kürtajı yapmaya niyet eden doktor 10 yıl, gerçekleştiren doktor ise 99 yıl hapis ile yargılanacak.

Kadın ise ceza kapsamının dışında tutuldu.

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Peki neden şimdi?

Yasa tasarısını hazırlayan siyasetçiler ve kürtaj yanlısı gruplar, bu yasanın hızla ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşınmasını istiyor.

Temel amaç, kadına kürtajı anayasal hak kapsamına alan 1973 tarihli kararın geri döndürülmesini sağlamak.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından yakın zaman içinde Yüksek Mahkeme'ye iki isim atanmıştı.

Kürtaj karşıtları Yüksek Mahkeme'deki bu yeni dengeyi kendi yararlarına kullanmak için harekete geçmiş durumda.