Hollanda yargısı camilere yönelik şiddeti 'ayrımcılık ya da ırkçılık olarak görmüyor'

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Hollanda'daki camilere yönelik saldırıların savcı ve hakimler tarafından genellikle 'ayrımcılık' olarak değerlendirilmediği belirtildi.

Hollandalı avukat Alper Çınar ile hukukçu Noehad Aseban, 1999 yılından bu yana camilere yönelik saldırılara ilişkin verilen mahkeme kararlarını inceledi.

Trouw gazetesine göre, Hollanda mahkemelerince verilen 27 karardan üçte ikisinde ayrımcılık ya da ırkçılıktan söz edilmedi.

Çınar ve Noehad'ın araştırması, Müslümanlara yönelik ayrımcılığı inceleyen sosyal bilimci Ineke van der Valk tarafından derlenen "Camiler hedef" adlı kitapta yayınlandı.

Çarşamba günü piyasaya çıkan kitaba göre, camilere saldırılar, şiddet içeren suçlardan kesik domuz başı ya da kafası koparılmış oyuncak bebek atmaya kadar bir çok olayı kapsıyor.

Hollanda'da 2016 yılında camilere yönelik 72 saldırı meydana gelirken, 2017'de 20, geçen yıl da 26 olay kaydedildi. 2016 yılında, ülkenin doğusundaki Enschede kentinde aşırı sağcı bir grup, içinde cemaatin bulunduğu sırada bir camiye molotof kokteyli attı.

'Hakimler sorunun farkında değil'

Bu, camiye yönelik saldırıların "terörizm" olarak değerlendirildiği tek olay. Alper Çınar ve Noehad Aseban'a göre, inceledikleri davalarda camilere yönelik saldırların ayrımcılık kökenli olduğu açık.

Çınar, mahkemenin kararında, "Failin aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunun" belirtilmesine rağmen, saldırının bu nedenle gerçekleştirildiğine işaret edilmediğini söylüyor.

Ayrımcılık kökenli şiddet olaylarının daha fazla ceza gerektirdiğini vurgulayan hukukçulara göre, Hollandalı hakim ve savcılar, henüz bu sorunun yeterince farkında değil.

Çınar ve Aseban, mahkemelerin, ayrımcılık ve şiddetin hedefindeki grupların durumunu hafife aldığını düşünüyor.

Ulusal Savcılık Bürosu ve Adli Konsey sözcüsü, iddialara, araştırmanın yer aldığı kitabı inceledikten sonra, yanıt vereceklerini söyledi.