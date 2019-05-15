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ABD'li yetkililerin Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almaması için yaptığı baskı sürerken, ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesini öngören bir bütçe yasa tasarısı çıkarttı.

Komitenin tasarısında, F-35 teslimatı için federal bütçenin kullanılmasının yasaklanması teklif ediliyor. ABD Kongresi'nde politakalara etkide bulunmak için bütçe kullanımının engellenmesi sık sık kullanılan bir yöntem.

Bu tasarıda da, uçakların Türkiye'ye teslimi için örneğin yakıt ikmali masraflarının karşılanması ve pilotlara ödeme yapılması engelleniyor.

Türkiye, Washington'ın diğer NATO müttefikleri gibi F-35'lerin hem alıcısı hem de üretim ortağı. Ancak ABD'li yetkililer Türkiye'nin Rus füze sistemini satın almasının, Lockeed Martin şirketinin imal ettiği F-35 jetlerinin güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.

Trump daha fazla para istiyor

S-400 ve F-35 tartışmaları, Washington ve Ankara ilişkilerinde gerilim yaratıyor.

Temsilciler Meclisi'nin Savunma Tahsisatı Alt Komitesi, Savunma Bakanlığı'nın bütçesini bugün ele alacak. F-35 harcaması, 690 milyar dolarlık bütçenin küçük bir kısmı.

Tasarının yasalaşıp yasalaşmayacağı ya da yasalaşırsa bunun ne zaman olacağı belirsiz. Tasarının yasalaşması için, Demokrat Partililerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden ve Cumhuriyetçilerin denetimindeki Senato'dan geçmesi gerekiyor.

Tasarının aynı zamanda, Savunma Bakanlığı için Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların vermek istediğinden daha fazla, 750 milyar dolar bütçe isteyen Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor.