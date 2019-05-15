Game of Thrones: Taht Oyunlarını kim kazanacak?

Telif hakkı Reuters Image caption Cersei bir zamanlar "Taht oyunlarını oynuyorsanız, kazanır ya da ölürsünüz." demişti.

UYARI: Bu yazıda Game of Thrones'ta olanlarla ilgili bilgi veren içerik bulunmaktadır.

George R. R. Martin'in kitaplarından ilhamla çekilen epik televizyon dizisi Taht Oyunları'nın kazananı kim olacak?

2011'de başladığından bu yana, diziyi sürükleyen konu, Westeros'a kimin hükmedeceğini belirlemek için girişilen entrikalardı.

Ve nihayet yaklaşık 10 yıl sonra, önümüzdeki Pazartesi gecesi sabaha karşı Demir Taht'a kimin oturacağını öğrenmiş olacağız.

Dizinin hayranları ise haftalardır sosyal medyada hayal güçlerini zorluyor.

İşte televizyon tarihini en şok izleyen yapımlarından Taht Oyunları'nın sonunda neler olabileceğine dair çeşitli senaryolar:

Dany kazanacak!

Beşinci bölümdeki 'yakıcı öfke nöbetinin' ardından 'Deli Kraliçe' diye de tanımlanmaya başlayan Daenerys Targaryen.

Daenerys, yaptığı kurlara karşı soğuk davranan sevgilisi/yeğeni John Snow karşısında popülerlik yarışmasını kaybettiğini anladığında, eğer "sevilmiyorsa korkulması gerektiğine" karar verdi.

Telif hakkı AFP Image caption Kralın Şehri'nin "önceki" hali. Aslında Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti.

Kralın Şehri'nin teslim oluşunu duyuran çan seslerine aldırmayan Dany ve hayatta kalan son ejderhası Drogon, bir öfke nöbetine kapıldı ve kuşatma atındaki şehri yerle bir etti. Bunu yaparken de muhtemel tebasının büyük bir kısmını öldürdü.

Evet, Dany gerçekten kötülerin tarafına geçti.

Bazıları Cersei ve dalkavuklarının bunu hak ettiğini söylerken, diğerleri Dany'nin birden, "zincirlerin kırıcısı"ndan bir katliamcıya dönüşmesini sorguluyor.

Dany'nin babası, "Deli Kral" 2. Aerys Targaryen'in de, şehrini ve halkını yok etmeye çalışırken "Hepsini yakın!" diye bağırarak öldüğünü unutmayalım.

Yine de son bölüme girerken Ejerha Kraliçesi tüm kartları elinde tutuyor ve en büyük rakibi Jon Snow tarafından bile kraliçe olarak tanınıyor. Ancak internete sızan bilgilere bakılırsa Dany, ejderhasının sırtında doğuya, Dar Deniz'e doğru giderken ölebilir.

Ya da belki John Snow

Telif hakkı HBO handout Image caption Jon Snow bir sonraki hatasını planlarken

Jon Snow, son bölümde sevdiği kadının yaptığı gereksiz katliamı ve bir şehrin yerle bir oluşunu izlerken, gerçekten sersemlemiş görünüyordu.

Ucunda ölüm olsa bile sadık karakteri ve görevine bağlılığı ile meşhur John Snow, bütün bunlara karşın, Daenerys'ın kapıldığı katliam arzusu konusunda bir şeyler yapması gereken biri gibi görünüyordu.

John Snow'un gerçek adının aslında Aegon Targaryen olduğunu ve Demir Taht'ın gerçek varisi olduğunu biliyoruz.

Ama gerçekten Valryia Çeliği kılıcını Kraliçesi/halası/sevgilisine çevirebilir mi? Ve dahası bunu yaparken Kraliçenin koruması Gri Solucan'ı nasıl aşabilir?

Tabii ki burada mantığa en uygun olan, Jon'un Dany ile birlikte tahta çıkması ve kraliçesini katliam duygulardan uzaklaştırması?

Ama Jon ne zaman mantıklı bir iş yaptı ki?

Sansa olabilir mi?

Tüm bu hayali kıtada hayatta kalan gerçekten zeki birkaç kişiden biri olan Sansa, diplomatik kabiliyetlerini, sabrını ve sağduyusunu birçok kez gösterdi.

Ayrıca, gerektiğinde düşmanlarına karşı harekete geçmekten de korkmadığını kanıtladı.

Ancak Demir Taht için en iyi adaylardan biri olsa da, Sansa'nın geldiği hanedan anlamında taht iddiası çok zayıf.

Ve ayrıca bunu gerçekten istiyor mu? Sansa'nın Kralın Şehri'ndeki hatıraları çok kötü ve güneyin Starklar'a pek iyi gelmediğini de biliyor.

Yani, diğer tüm adaylar bir şekilde ölmezse, Sansa Kuzey'de kalacak ve tahta kim oturursa onu karşılayacak.

Peki Tyrion?

Telif hakkı Getty Images Image caption Oyuncu kadrosundan kaç kişi son bölümün sonunu görecek?

Meeren ve Kralın Şehrini yönetmesi Tyrion'ın özgeçmişi için iyi gözüküyor. Ayrıca Kraliçe Dany'nin baş yardımcısı olarak da deneyimli.

Tayt Oyunları'nın sekiz sezonunda, Tyrion Lannister, zamanını fahişelerle yatıp, şarap içerek harcayan birinden, saygı duyulan bir devlet adamına dönüştü.

Bu kadar hızlı ve büyük ilerlemeyle, Tyrion'ın tahta oturması çok da akla uzak değil. Özellikle de tahtın favorileri birbirlerini safdışı bırakırlarsa.

Tyrion iyi bir kral da olabilir, özellikle eski karısı Sansa'yla güçlerini birleştirirlerse. Sonuçta eski karı koca, Winterfell'de zombilerle yüzleşirken duygusal bir an da yaşamışlardı.

Sansa, kocalarından yana pek şanslı olmayabilir ama Tyrion'a da "en iyisi sendin" demişti.

Belki de Arya?

Kesinlikle hak etti, değil mi?

Gece Kralını öldürmesi ve tüm insanoğlunu kurtarmasıyla bir ödülü hak etti. Peki bu ödül neden Westeros'un tacı olmasın?

Bunun için rakiplerini öldürmesi gerekirse, bu konuda da oldukça mahir.

Sadece bir sorun var. Kraliçe olmak gibi bir arzusu yok.

"Ben bir lady değiyim" deme fırsatını her fırsatta değerlendirdir. Hatta lord ilan edilen Gendry'nin evlilik teklifini redderken bile.

Dahası bir ejderhayı fark ettirmeden geçip, kraliçeyi öldürebilecek biri varsa o da Arya. Usta bir suikastçı olduğunu önceki bölümlerde kanıtladı.

Bronn olamaz

Bronn, kurnazlığıyla Nehirova'dan Yüksekbahçe'ye kadar çıktı. Peki neden Demir Taht olmasın.

Savaş tüm hızıyla sürerken, zırhında bir çizik bile olmadan çok iyi savunulan bir kaleye girip, çıkabileceğini kanıtladı.

Ve Lannisterlar'a "Yüz kişiyi öldürürseniz, sizi lord yaparlar, bin kişiyi öldürürseniz sizi kral yaparlar" demişti.

Bronn şimdiye dek bin kişiyi öldürmüştür, değil mi?

Ama bir daha düşünürsek, sonuçta bir ejderha kesinlikle bir arbaleti yener.

Bran

Pek bir şey söylemese de, olan biten çoğu şeyi görüyor. Yani, neden olmasın?

Üç Gözlü Kuzgun dengeli ve adil. Westeros hakkında bilinebilecek her şeyi biliyor; geçmişi, bugünü ve hatta geleceği.

Ve kendisini Demir Taht'ta otururken, ebedi bir bahar mevsiminde hoşnut bir halkı yönetirken görmüştü.

Bir düşünün, sürekli boşluğa bakıp Ormanın Çocukları'yla sohbet eden biri.

Taht Oyunları'nı kimin kazanacağını bilmiyoruz, ama huzur ve barış dolu bir Westeros sıkıcı oılmaz mıydı?

Ya hepimiz Westeros'un kaotik, kana susamış ve tahmin edilemez bir yer olmasını seviyorsak?

Yani, lütfen ama lütfen Bran olmasın!