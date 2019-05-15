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ABD'nin, Irak'ta 'acil görevde bulunmayan' tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi talimatı vermesinden sonra Almanya ve Hollanda da Irak'taki askeri eğitim faaliyetlerini askıya aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, hem Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği hem de Erbil'deki konsoloslukta "normal vize hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığını" ve "Irak'taki ABD vatandaşlarına verilen acil durum hizmetlerinin kısıtlı olacağını" belirtti ve karardan etkilenenlere "mümkün olan en kısa zamanda ticari ulaşımla" ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karar, Washigton'ın son dönemde Irak'ın komşusu İran üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde alındı. Beyaz Saray İran'ı bölgede "eli kulağındaki" saldırıları planlamakla suçlamış ve Körfez Bölgesi'ndeki askeri varlığını büyütmüştü.

ABD'nin hükümet çalışanlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunması 'İran tehdidine ilişkin Washington'ın kaygılarının arttığı' yorumlarına neden oldu.

İran, ABD'nin bölgede askeri varlığını artırmasını 'psikolojik savaş' olarak niteliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "ABD hükümeti çalışanlarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak önceliğimiz" dedi. ABD'nin bölgede IŞİD'e karşı mücadele yerel kuvvetlere yardımcı olan yaklaşık 5 bin askeri var.

Almanya Güvenlik Bakanlığı da, Irak'ta askeri eğitim için bulunan 160 askerin faaliyetlerini de, 'bölgedeki gerilimleri' gerekçe gösterip askıya aldı.

Hollanda haber ajansı ANP, Hollanda'nın da Iraklı yerel birimlere destek amaçlı yürüttüğü operasyonları askıya aldığını duyurdu.

Telif hakkı AFP Image caption ABD, Irak'ta IŞİD karşıtı mücadele eden İran destekli Şii paramiliter grupları 'tehdit' olarak görüyor.

Ancak, Irak Savunma Bakanlığı sözcüsü Tahsin el Hafaji, Bağdat merkezli haber ajansı Shafaq News'a yaptığı açıklamada, Almanya'nın 'askeri eğitim faaliyetlerini askıya almadığını, Savunma Bakanlığı'yla çalışmaya devam ettiğini' söyledi.

Sözcü, Almanya'nın 'görevlerine son verilen çalışanların geri çekildiğini' ifade etti.

Tehdit hakkında ne biliniyor?

Reuters haber ajansı Çarşamba günü Irak güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Irak'a yaptığı ziyarette, Iraklı komutanlara, 'İran destekli paramiliter savaşçıların, ABD askerlerinin bulunduğu üslere yakın bölgelere roket konuşlandırıdığına dair istihbarat alındığını' söyledi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, "Amerikalılardan gelen mesaj açıktı. Irak'ın, bu grupların ABD çıkarlarına tehdit oluşturmasına engel olmasını istiyordu. 'ABD'nin Irak topraklarında saldırıya uğraması durumunda, ABD'nin Bağdat'la koordinasyon olmadan kendisini savunacağınacağını söylediler" dedi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de Salı günü, 'taraflara tehdit oluşturacak hareketler gözlemlemediklerini' söyledi.

İran tarafından silahlandırılan ve eğitilen paramiliter gruplar Irak'ta IŞİD karşıtı mücadelede önemli bir rol oynadı. Resmi olarak Irak ordusuna bağlı hareket eden paramiliter gruplar, operasyonlarını yarı-bağımsız yürütüyor.