Avusturya'daki ABD vatandaşlarına McDonald's restoranlarında 'büyükelçilik hizmeti'

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Avusturya'da pasaportları çalınan veya seyahatleriyle ilgili hizmet desteği arayanlar artık büyükelçiliklerin yanı sıra fast-food zinciri McDonald's restoranlarına da gidebilecek.

ABD'nin Viyana Büyükelçiliği Facebook sayfasından yaptığı duyuruda, yeni uygulama için geçen hafta Avusturya'daki McDonald's ile anlaşma imzalandığını söyledi.

ABD'nin Viyana Büyükelçisi Trevor Traina'nın yaptığı açıklamaya göre, McDonald's çalışanları yardıma ihtiyacı olan Amerikalı turistlerin büyükelçilikle iletişime geçip kayıp pasaport bildiriminde bulunmalarına yardım edecek.

ABD'nin Viyana Büyükelçisi Traina, anlaşma için şirketin yöneticisi Isabelle Kuster ile masaya oturdu. Facebook'tan yapılan duyuruya çeşitli yorumlar geldi.

Uygulamayla dalga geçen bazı Facebook kullanıcıları 'McPassport', 'McVisa' paylaşımları yaptı. Bazıları da 'McDonald's çalışanlarının ABD vatandaşlarına yardım edebilecek kadar İngilizce bilip bilmediklerini' sorguladı.

Şirket, restoranlarının Avusturya toptaklarında yalnızca ABD vatandaşlarına değil, ihtiyacı olan herkese yardım edebileceklerini söyledi.