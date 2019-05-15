ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, hakkındaki suçlamaları reddetti: 'Bağlantılarım işimin bir parçasıydı'

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'FETÖ' soruşturması kapsamında 4 Ekim 2017'de tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, Çarşamba günü devam eden duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

ABD'nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA'da çalışan Metin Topuz, Eylül 2017'de gözaltına alındı ve Ekim başında tutuklandı.

Topuz, "Bağlantılarım işimin bir parçasıydı. Karar mercii ben değilim, üstüm tarafından söyleneni yaptım" dedi.

Metin Topuz'un "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve aralarında eski savcı ile üst düzey emniyet yetkililerinin de bulunduğu 121 kişiyle teması olduğu tespit edilmiş; 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyonu yürüten kişilerle "dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık yaptığı" öne sürülmüştü.