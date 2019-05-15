Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'suikast hazırlığı yapmakla' suçlanan 9 kişi hakkında Yunan yargısından beraat kararı

Telif hakkı Getty Images Image caption DHKP-C üyeleri, 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'suikast hazırlığında' olmakla suçlanmıştı.

Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2017 Aralık ayı resmi ziyareti öncesinde, 'suikast hazırlığı yapmak ve DHKP-C üyesi olmakla' suçlanan dokuz kişi hakkında, çıkarıldıkları mahkemede beraat kararı verildi.

Yunan polisi, 2017 yılının Kasım ayında gelen bir ihbar üzerine Atina'nın üç ayrı semtinde düzenlediği baskınlarla dokuz kişiyi gözaltına almış, yapılan baskınlarda çok sayıda silah, patlayıcı madde ve çeşitli Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ait sahte kimlikler ele geçirildiği açıklanmıştı.

Dokuz kişi, 2017'den bu yana çıkarıldıkları ve sürekli ertlenen mahkemelerde, kendilerini 'terörist olmadıklarını, Erdoğan'a suikast düzenlemeye hazırlanmadıkları' sözleriyle savunmuştu.

Mahkeme, şüpheliler hakkındaki 'suikast düzenlemeye hazırladıkları' yolundaki iddiaların doğru olmadığına kanaat getirirken, "yasa dışı silah ve sahte kimlik bulundurma" suçlarından 2'şer yıl 7 ay ertelenebilir hapis ve 900'er euro para cazası ile beraatlerine karar verdi.

Yunan mahkemelerinin dokuz kişi için verdiği beraat kararından sonra, Türkiye'nin bu kişilerle ilgili iade taleplerinin de 'rafa kaldırılması' bekleniyor.

Dokuz şüpheliden biri olan Hasan Biber, daha önce Sakız adasından Çeşme'ye geçerken Yunan polisi tarafından yakalanmış ve kullandığı zodiac tipi botun içinde yine silahlarla yakalanmıştı.

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