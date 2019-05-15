Kuzey Kutbu'nda buzdan enstrümanlarla konser: Okyanusları koruyun

Greenpeace'in "Okyanusları Koru" kampanyası çerçevesine Kuzey Kutbu'na giden bir grup müzisyen buzdan yaptıkları enstrümanlarla eksi 12 derecede konser verdi.

Müzisyenler, çan, korno, çello ve perküsyon ritimleri eşliğinde "Okyanus Hatıraları" isimli parçayı çalarken dünyaya da şu mesajı verdi: "Okyanuslarımızın en az yüzde 30'unu 2030 yılına kadar korumalıyız. Zira bilim insanları vahşi yaşamı korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar okyanuslarımızın en az yüzde 30'unun okyanus koruma alanları kapsamına alınması gerektiğini söylüyor."

Müzisyenlerden Terje Isungset ise "Buza saygılı davranmazsanız kırılır. Doğaya da aynı saygıyla yaklaşmalıyız." dedi.

Nisan 2019'da sıcaklığın ortalamanın 8 derece üzerinde seyrettiği Kuzey Kutbu bu yıl rekor seviyede buz kaybı yaşadı. Bölgedeki buz örtüsü 13.6 milyon kilometrekareye düştü. Bu tarihin en düşük seviyesi.

Telif hakkı NASA

Greenpeace Nordik Okyanuslar Kampanya Sorumlusu Halvard Raavand da buz kaybıyla ilgili olarak, "Kuzey Buz Denizi'ndeki buz kaybına dikkat çekiyoruz çünkü sadece Kuzey Kutbu'nda değil, tüm gezegende okyanus koruma alanlarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.

Greenpeace, "Okyanusları Koru" kampanyası kapsamında okyanusların karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çekmek ve Küresel Okyanus Anlaşması imzalanmasını sağlamak için Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na 1 yıl sürecek bir keşif gezisine çıkarken, bu yolculuğun ilk durağında Greenpeace'in Esperanza ve Arctic Sunrise gemileri Kuzey Kutbu'na giderek iklim değişikliği, aşırı avlanma ve plastik kirliliğine dikkat çekti.

Greenpeaceden Raavand, hükümetleri Küresel Okyanus Anlaşması'nı imzlamaya çağırırken, "Bu anlaşma iklim değişikliğine karşı sağlıklı okyanuslar yaratmak için eşsiz bir fırsat. Bilim bu konuda net: Okyanuslarımız krizde ve onları korumalıyız" diye konuştu.

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