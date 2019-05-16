Pentagon, 'Taliban'ın yol masraflarını karşılamak için fon istedi'

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BBC'ye konuşan ABD Kongresi'ndeki Demokrat Partili Temsilci Peter Visclosky'nin sözcüsü, Trump yönetiminin Katar'daki görüşmelere katılacak Taliban temsilcilerinin yol ve yemek masraflarını karşılamak için Kongre'den fon istediğini söyledi.

Pentagon'un bu yılın başlarında Kongre'den bu masraflar için fon talep ettiğini belirten sözcü Kevin Spicer, önerinin "teröristlere yasadışı yardım" anlamına geleceği gerekçesiyle reddedildiği bilgisini verdi.

Spicer, "Savunma Bakanlığı, 2020 mali yılı bütçesinden, Taliban üyelerine lojistik yardım da dahil belirli uzlaşı çalışmalarını desteklemek için fon istedi. Mart 2019'da da 2019 mali bütçesinden aynı çalışmalar için fon ayrılması talebiyle Komite'ye bir bildiri yolladılar" açıklamasını yaptı.

Pentagon haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı

Demokrat Temsilci Visclosky'nin başkanlığında toplanan Temsilciler Meclisi savunma alt komitesi 690 milyar dolarlık savunma bütçesini onaylarken, Taliban üyelerinin masraflarının ödenmesine sınırlama getirdi.

Komiteden geçen kararda "Afganistan Hükümeti ve kadınların katılmasının engellendiği herhangi bir toplantıya gelmeleri için Taliban'ın herhangi bir üyesinin masraflarını karşılamak amacıyla hiçbir fon kullanılamaz" şartı yer aldı.

Telif hakkı Reuters Image caption ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Afganistan Devlet Başkanı Gani ile Ocak'ta görüşmüştü.

2018'in Ekim ayından veri ABD ile Taliban arasında Katar'da altı görüşme gerçekleşti. Görüşmelerde Amerikan askerlerinin güvenli bir şekilde çekilmesinin yanısıra Taliban'ın Afganistan topraklarında 'yabancı militanlar'ın bulunmasına izin vermemesi görüşülüyor.

Taliban ise yabancı güçler Afganistan'dan tamamen çekilmeden ateşkes anlaşmasına yanaşmayacağını belirtiyor ve Afganistan'Daki hükümeti "ABD'nin kukla rejimi" olarak nitelendiriyor.

2001'de başlayan ABD öncülüğündeki işgalde 18 yılda 2400'den fazla Amerikan askeri öldü.

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