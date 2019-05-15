Malezya'da 16 yaşındaki bir genç Instagram'da düzenlediği anket sonrası intihar etti

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Malezya'da 16 yaşındaki bir genç kız, sosyal paylaşım platformu Instagram'da hayatına son verip vermemesi yönünde bir anket yaptıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarawak eyaletinin başkenti Kuching'de yaşayan genç kız, Instagram'da "Gerçekten önemli, karar vermeme yardım edin, Ö/Y" mesajını paylaştı.

'Ö'nün 'öl', 'Y'nin 'yaşa' anlamına geldiği belirtildi.

Yerel basın polis yetkililerine dayanarak paylaştıkları haberlerinde, ankete katılanların yüzde 69'unun hayatına son vermesi yönünde oy kullandıklarını bildirdi.

Bölge polis şefi Aidil Bolhassan Reuters'a yaptığı açıklamada, genç kızın depresyona eğilimli olduğunu söyleyerek, "Ölümünde başka etkenlerin olup olmadığının ortaya çıkarılması için otopsi yapıldığını" açıkladı.

Asya-Pasifik Bölgesi'nin Instagram İletişim Sorumlusu Ching Yee Wong yaptığı yazılı açıklamada, genç kızın hesabının incelenmesi sonucu, 24 saat açık kalan ankette yüzde 88 oranında yaşaması yönünde oy kullandığını kaydetti.

Ancak polis şefi Aidil Bolhassan, anket sonuçlarının genç kızın ölümünün ardından değiştirilmiş olabileceğini söyledi.

İntihara tahrik suç sayılıyor

Malezya kanunlarına göre, bir çocuğu intihara tahrik suçundan suçlu bulunan bir kişi ölüm cezasına ya da 20 yıl hapis ve para cezasına çarptırılabiliyor.

Siyasilerden de olayın derinlemesine incelenmesi mesajı geldi.

Milletvekili Ramkarpal Singh, genç kızın ölümüne yol açan şartlarla ilgili soruşturma başlatılması çağrısı yaptı, "İnternet kullanıcılarının çoğu hayatına son vermesini engellemeye çalışsaydı genç kız hâlâ yaşıyor olur muydu?" dedi.

Singh, "Yetkililere, gelecekteki benzer olaylarda sosyal medyanın kötüye kullanımının önüne geçilmesi için, kurbanın sosyal medya hesaplarının ve ölümüne yol açan şartların incelenmesi çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddık Twitter üzerinden, Malezya'daki gençlerin ruh sağlığı ile ilgili "samimi endişeleri" olduğu paylaşımını yaptı.

Bakan, "Bu, ciddiye alınması gereken ulusal bir mesele. Ülke çapında bir tartışma başlatmamız gerekiyor" dedi.

Instagram genç kızın ailesine başsağlığı diledikten sonra, kullanıcılarını güvende ve destekleniyor hissetmeleri için şirketin sorumluluklarının bilince olduklarını kaydetti.

Wong, "Bu çabalar kapsamında, insanların hayatını tehlikeye atan bir durumla karşılaşmaları halinde kullanıcılarımıza platforma bildirimde bulunmalarını ve acil yardım ekiplerine haber vermelerini tavsiye ediyoruz" dedi.