Instagram'da intihar ile ilgili bir paylaşım görürsek ne yapmalıyız?

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Malezyalı yetkililer, 16 yaşındaki bir genç kızın hafta başında, sosyal paylaşım platformunda ölmesi mi yaşaması mı gerektiğine dair bir anket düzenledikten sonra intihar ettiğini açıkladı.

Genç kız, Instagram'da "Gerçekten önemli, karar vermeme yardım edin, Ö/Y" mesajını paylaştı. Polis, 'Ö'nün 'öl', 'Y'nin 'yaşa' anlamına geldiğini belirtti.

Polis, ankete katılanların yüzde 69'unun hayatına son vermesi yönünde oy kullandıklarını bildirdi.

Malezyalı siyasetçiler soruşturma başlatılması çağrısı yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı, Malezya'daki gençlerin ruh sağlığı ile ilgili "samimi endişeleri" olduğu açıklamasında bulundu.

Olay, internet üzerinden yapılan zorbalık ve teknoloji şirketlerinin, tehlikedeki kişileri korumaları konusunda yeterli çaba gösterip göstermediklerine ilişkin soru işaretleri doğuruyor.

Bu, küresel bir sorun.

İngiltere, 14 yaşındaki Molly Russell'ın sosyal medyada bir intihar videosu izlemesi sonrası hayatına son vermesi üzerine, intihar ve kendine zarar verme videoları konusunda harekete geçmeyen sitelere engelleme dahil yaptırımlara getirileceğini duyurdu.

Bir kişi kendi canına kıymakla ilgili bir paylaşımda bulunuyorsa ne yapmalıyım?

Eğer bir kişinin kendine kısa bir süre içerisinde zarar vermesinden endişeleniyorsanız, yardım kuruluşlarının acil yardım hatlarını aramanız öneriliyor.

Eğer tehlike daha uzun solukluysa, paylaşımı sosyal medya platformuna bildirmek, eğer tanıyorsanız paylaşımı yapan kişiyle iletişime geçmek ve onu yardım kuruluşuyla irtibatlandırmak yapabilecekleriniz arasında.

Bristol Üniversitesi'nde ders veren ve intihar-internet ilişkisini araştıran Doktor Lucy Biddle, "Sosyal medya platformlarının pek çoğu, kullanıcılarının tehlikede olduklarını fark ederlerse, onlara ulaşmaya çalışıyorlar" diyor.

Doktor Lucy Biddle, böyle bir paylaşım görmeniz halinde, sosyal paylaşım sitesine bildirmeniz gerektiğini söylüyor.

Böylece söz konusu platform, paylaşımı yapan kişiyle irtibata geçerek, onu yardım alması için yönlendirebilir.

Fotoğraf ağırlıklı bir sosyal medya uygulaması olan Instagram ise konu ile ilgili şu açıklamayı yapıyor:

"Kullanıcılarının kendilerini güvende ve destekleniyor hissedebilmeleri konusunda büyük bir sorumluluğumuz var. Bu çabalar kapsamında, insanların hayatını tehlikeye atan bir durumla karşılaşmaları halinde, kullanıcılarımıza, platforma bildirimde bulunmalarını ve acil yardım ekiplerine haber vermelerini tavsiye ediyoruz"

Uygulamada, üç noktayı (…) tıklayarak, 'bildir' seçeneğine basıp, gerekli gördüğünüz bildirme nedenini işaretleyebilirsiniz.

'Hakkında endişelendiğiniz birine ulaşmaya çalışmak önemli.'

Instagram'ın sahibi olan Facebook, ekiplerinin bu tür bildirimleri gözden geçirdiklerini ve intihar eğilimi olan kişilere, arkadaşlarını aramayı tavsiye etmek, yardım kuruluşlarıyla iletişime geçirmek gibi farklı şekillerde destek sağlamaya çalıştıklarını açıklıyor.

Doktor Biddle, eğer paylaşımı yapan kişi tanıdığınız biriyse, onunla iletişime geçmenin iyi bir fikir olduğunu söylüyor.

"Pek çok kişi başka birine intihar eğilimlerinin olup olmadığını sormaya korkuyor, çünkü bunun durumu daha da vahimleştireceğini sanıyor. Aslında, durum böyle değil. Gerçekten onun için endişelendiğiniz birine ulaşmaya çalışmak önemli. Umursamak ve bunun dikkat çekme amaçlı olduğunu varsaymamak önemli."

Genç internet kullanıcıları içinse tavsiyesi şu: " Eğer bunu yapamayacağınızı düşünüyorsanız, bir yetişkinden sizinle birlikte ya da sizin için bunu yapmasını isteyin."

Yapabileceğiniz diğer bir şey ise, onları bir acil yardım hattını aramaları konusunda teşvik etmek.

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İnternet kullanımı ve intihar arasında bir bağ var mı?

İntiharları önlemek için çalışan yardım kuruluşu Samaritans, rehber kitabında "intiharın karmaşık olduğunu ve nadiren tek bir nedenden kaynaklandığını" belirtiyor.

Rehberde, internet kullanımının gençler için, "hem pozitif hem de negatif sonuçlarının olabileceği" değerlendiriliyor. Bazıları, internet üzerinden nasıl yardıma ulaşabileceklerini bilirken, diğerleri intiharı yüreklendiren ve romantikleştiren içeriklerle karşılaşabiliyor.

Doktor Biddle da aynı fikirde.

İnternetteki toplulukların, kendine zarar vermeyi düşünen kişilere yardımcı olabileceğini, ama tam tersine yardım istemeleri gerektiğini düşünmeyerek bunu normalleştirebileceklerini ya da yardım edebilecek aile ve arkadaşlarından uzaklaştırabileceklerini de söylüyor.

İntihara teşebbüs etmiş ya da intihar amaçlı interneti kullanan kişilerle yaptığı görüşmelerden yola çıkarak, "bazı kişilerin, doğrudan tanıdıkları birine sormak yerine herhangi bir yaptırımı olmayacağı düşüncesiyle fikirlerini internet ve sosyal medyada teste tabi tuttuklarını" söylüyor.

"Eğer insanlar düşüncelerinizi bu şekilde pekiştirirse, bunun çok zararlı olabilir" diyor ve ekliyor:

"Bütün bu gruplarda, grubun varlık sebebini değiştirebilen trol hesaplar da olabiliyor."

Doktor Biddle, resmi bir yardım kuruluşu tarafından iyi yönetilen forumların, bu konuları internet üzerinden konuşmak isteyen kişiler için en güvenli yer olduğunu söylüyor ve hangi içeriğin paylaşılıp hangilerinin paylaşılamayacağı gibi forumun kurallarına dikkat edilmesini tavsiye ediyor.