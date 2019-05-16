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Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki üst düzey Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili üyeler Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımını iptal etme çağrısında bulunup bir önerge sundu.

Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi'nde hazırlanan önergede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ile ABD-Türkiye ortaklığını ve Türkiye'nin NATO'daki rolünü tehlikeye atacak bir askeri ilişkiye girmekten kaçınması çağrısı yapıldı.

Komitenin Demokrat Partili Başkanı Eliot Angel " (Rusya lideri) Vladimir Putin ile yakınlaşmak kabul edilemez" dedi.

ABD'li yetkililer, Ankara'ya daha önce de S-400 sistemi alımını iptal etmesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde F-35 savaş uçaklarındaki alıcı ve üretim ortağı rolünün riske gireceği uyarısı yapmışlardı.

ABD'li yetkililer Türkiye'nin S-400 almasının F-35'lerin güvenliğini tehlikeye attığını savunuyor ve Türkiye'nin S-400'ler yerine bir Amerikan füze savunma sistemi satın almasını istiyor.

Bütçe tasarısı da gündemde

Kongre üyeleri, Türkiye'yi S-400'leri iptale ikna etmek için bir dizi yol deniyor. Bunlar arasında F-35'lerin Türkiye'ye teslimatı için federal bütçeden para kullanılmasını yasaklayan bir bütçe tasarısı da var.

Alımın iptali çağrısı yapan tasarının altında, Temsilciler Meclisi'nin 2 numaralı Demokrat Partilisi Steny Hoyer, Temsilciler Meclisi'nin en üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Kevin McCarthy, Engel ve Dışilişkiler Komitesi'nin en üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Michael McCaul, Tahsisat Komitesi Başkanı Nita Lowey, üst düzey Cumhuriyetçi üye Key Granger, Adalet Komitesi Başkanı Jerolld Nadler ve üst düzey Cumhuriyetçi üye Doug Collins'in imzası var.