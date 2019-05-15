2 milyon euroluk klasik Ferrari test sürüşünde çalındı

Telif hakkı Polizei Dusseldorf

1985 model Ferrari 288 GTO'yu satın almak istediğini söyleyen bir "koleksiyoncu", test sürüşü sırasında arabayı çalıp kaçtı.

Kırmızı renkli, 'dikkat çekici' araç, Alman polisinin görgü tanıklarına çağrı yapması sonucu bir garajda bulundu.

Pazartesi günü Düsseldorf şehrinde yaşanan olayda potansiyel alıcı, araba galerisinden bir kişi ile birlikte test sürüşüne çıktı.

2 saat sonunda arabayı geri bırakmak için galeriye geri döndüklerinde, galeri görevlisi araçtan indiği anda sürücü koltuğundaki "koleksiyoncu" gaza basıp hızla uzaklaştı.

Ancak araç fazla dikkat çekici olduğundan, hırsızlık çok uzun süremedi. Alman polisi aracı Salı akşamı Düsseldorf yakınlarındaki Grevenbroich kasabasında bir garajda buldu.

Polis 43 bin kilometredeki aracın değerinin 2 milyon euro'dan fazla olduğunu söyledi.

Araç geçmişte Kuzey İrlandalı Formula 1 sürücüsü Eddie Irvine'a aitti. Irvıne 1996-1999 seneleri arasında Ferrari takımı adına yarışmıştı.

Şüpheli firarda

Aracı çalan kişi ise kayıplara karıştı. Polis şüphelinin fotoğrafını paylaştı.

Telif hakkı Polizei Dusseldorf

Araba galerisinin müdürü Bernhard Kerklo Alman basınına yaptığı açıklamada aracı çalan "koleksiyoncu" ile haftalar boyu süren e-mail yazışmaları ve telefon görüşmeleri yaptıklarını belirtti.

Kerklo araç çok gösterişli olduğu için hırsızın aracı satma ihtimalinin olmadığını da ekledi.

Ferrari'nin 288 GTO modelinden sadece 272 tane üretilmişti.