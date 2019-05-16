Avustralya seçimleri ve 'dünyanın en ücra seçim merkezleri'

Telif hakkı Getty Images Image caption Her seçim döneminde 3 binden fazla ücra seçim bölgesi ziyaret ediliyor

Avustralya gibi, nüfusu çok geniş bir coğrafyaya yayılan ülkede, sandığı her noktaya ulaştırabilmek büyük bir lojistik çaba gerektiriyor. Üstelik ülkede oy vermek zorunlu.

Çok sayıda Avustralyalı seçmen, şehirlerde ve bölgelerindeki merkez noktalarda sandık başına gidiyor gitmesine ama ülkede öyle uzak noktalar var ki, sandığın hareketli olmasını gerektiriyor.

Herkesin oy verebilmesini garanti altına alabilmek için yetkililer, 12 gün süresince 3 binden fazla uzak noktaya seçme hakkını ulaştırma çalışıyor.

Bunu yaparken, hava, deniz ve kara yollarının tamamını kullanıyor.

İşte bu mücadelede öne çıkan 4 uzak nokta:

Telif hakkı Australia Electoral Commission Image caption Kuzeydeki Gunbalanya bölgesindeki iki seçmen

1 - Uzak noktalardaki yerli toplulukları

Seçim görevlisi Geoff Bloom, ülkenin kuzey bölgesindeki ücra bölgelerde yaşayan 200 topluluğa seçimi ulaştırmakla görevlendirildi.

Belirlenen bölgelere ulaşmak için, ekibi ile tekneler, uçaklar, arazi araçları ve helikopterler kullanacaklar.

200'e yakın dilin konuşulduğu bu topraklarda, ekiplerinde tercümanlar da yer alacak.

5 bin kişiye ulaşan toplulukları ziyaret edecekleri gibi yalnızca 10 seçmeni olan uzak yerli topluluklara da ulaşacaklar.

Helikopterleri kullanarak, günde bu şekilde üç ziyaret yapmayı planlıyorlar.

Bloom, yerli toplulukları için oy vermenin önemli olduğunu anlatıyor ve şöyşe devam ediyor; "Çoğu zaman topluluk liderleri bizi bekliyor oluyor. Bu onların için zor kazanılmış oy hakkının kullanılması demek"

Telif hakkı AEC Image caption Yine ülkenin kuzeyinde yer alan bir seçim bölgesinden 2013 yılına ait bir fotoğraf.

Avustralya yerlilerinin 1962 yılına kadar oy vermesine izin verilmiyordu.

1982 yılından bu yana, Avustralya devleti, bu ücra bölgelerdeki topluluklara mobil sandıklar ulaştırıyor.

2- Antartika'da Avustralya seçimleri için oy vermek!

Evet, bu gerçek. 2019 yılında 49 Avustralyalı Antartika'da oy vermek için kayıt oldu. Bu kişilerin arasında, mühendisler, iş insanları ve bilim insanları yer alıyor.

Her yıl 500'den fazla Avustralyalı güneydeki Antartika'ya gidiyor ve burada uzun süreler geçiriyor.

Önceki seçimlerde mobilize edilmiş olan sandıklar hali hazırda merkezlerde bulunuyor. Her istasyonda da bir Avustralyalı, yetkilendirilerek, devlet adına seçim hizmetini yerine getirecek sandık başkanı olarak atanıyor.

Sonrasında mı? Bu oylar elbette Avustralya'ya doğru binlerce kilometre yolculuk etmiyor.

Tercihler, sandık başkanı tarafından telefonda merkeze bildiriliyor.

Telif hakkı Aaron Stanley/Australian Antarctic Division Image caption Avustralyalılar, Antarktika'da da vatandaşlık görevlerini yerine getiriyor.

3- Sandıkların, egzotik adalara feribotlarla ulaştırılması

Torres Boğazı'nda en az 274 ada bulunuyor ve bunların 17'sinde yerleşim, dolayısıyla seçmen var.

Burada yaşayan 4,231 kişi seçmen kaydı yaptırdı.

Seçim görevlileri bu adalara sandığı ulaştırmadan önce, protokoller gereği adaların geleneksel sahiplerinden resmi izin alıyor.

Bu görevlilerden biri olan David Stuart, izin yazışmalarının heyecanla kabul edildiğini anlatıyor.

Ancak havadan tropik cennetler olarak gözüken bu adalara ayak basıldığında farklı zorluklar yaşanabiliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Masig Adası, Torres Boğazı'nda seçmenleri yaşadığı adalardan biri

Tropik yağmurlar, fırtına hızında esen rüzgarlar seçim hizmetlerini aksatabiliyor.

4- Çiftçiler ve madenciler

Avustralya'da uzak bölgelerde olanlar yalnızca yerli toplulukları değil. Benzer durumda çok sayıda çiftlik ve maden ocağı da bulunuyor.

Ancak bu bölgelerde yaşayan Avustralyalıların çoğu, posta ile oy vermeyi tercih ettikleri için mobil seçim görevlilerinin işleri biraz daha kolaylaşıyor.