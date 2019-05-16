ABD'de kürtaj tartışması: Sosyal medyada kadınlar kürtaj hikayelerini paylaşıyor

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ABD'nin en muhafazakar eyaletlerinden biri olan Alabama'da, kürtajın neredeyse tamamen yasaklanması sonrası, hamileliklerine son veren kadınlar, #youknowme (senbenitanıyorsun) etiketi altında hikayelerini paylaşmaya başladı.

2017 yılındaki #metoo hareketini hatırlatan kampanya Busy Philipps isimli aktris ve program sunucusu tarafından başlatıldı.

Philipps sosyal medya kullanıcılarından, kürtaj hikayelerini paylaşmalarını isteyen şu mesajı paylaştı:

"Dört kadından biri kürtaj yaptırdı. Birçok kişi kürtaj yaptıran tanıdıkları olmadığını söylese de #senbenitanıyorsun.

"O zaman başlayalım, Eğer sen de o dört kişiden biriysen, paylaş ve bu utanç algısını sonlandıralım. #senbenibiliyorsun etiketini kullan ve kendi gerçeğini paylaş"

Philipps'in Çarşamba günü yaptığı çağrı sonrası yüzlerce kullanıcı, kürtaj hikayelerini etiket altında paylaşmaya başladı:

"19 yaşında üniversitedeydim ve doğum kontrol hapı da kullanıyordum. Kendimi fakirlik içinde bir yaşama mahkum etmemek için yapılması gerektiği söylenen her şeri yapıyordum. #senbenitanıyorsun."

"22 yaşındaydım, çok korkmuştum ve dengesiz bir ilişkiydi. Annemin yasını tutuyordum. Dizlerimin üzerine çökerek dua ettim ertesi gün. Pişman değilim. #senbenitanıyorsun."

Netflix'te bir programı olan Jameela Jamil de kürtaj hikayesini paylaşanlar arasındaydı:

"Verdiğim en iyi karardı. Hem benim hem de varlığına duygusal ve finansal olarak hazır olmadığım bebek için."

Neden #youknowme (senbenitanıyorsun) etiketi ?

Amerika'da kürtaj tartışmaları sürerken Busy Philipps geçen hafta kendi televizyon programında, kürtaj hikayesini anlatmıştı.

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Philipps, "Belki şu anda oturduğun yerde, kürtaj yaptıran hiçbir kadın tanımadığını düşünüyorsun. Ama işte beni tanıyorsun. Ben 15 yaşında kürtaj yaptırdım" dedi ve gözyaşlarını tutmaya çalışarak devam etti:

"Bunu sana anlatıyorum çünkü bu ülkedeki genç kızlar ve kadınlar adına gerçekten çok korkuyorum.

"Bence hikayelerimizi daha çok paylaşmalı ve konuşmalıyız."

Alexandria Ocasio-Cortez: Kadının hem bedeni hem cinselliğini kontrol etme çabası

ABD siyasetinin yükselen yıldızları arasında sayılan Demokrat kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de Twitter'dan paylaştığı mesajda kürtaj yasaklarının "yalnızca kadının bedenini değil, cinselliğini de kontrol etmekle ilgili olduğunu" belirtti.

Kürtaj yasalarını yetkililerin kadına "sahip olma" çabası olarak niteleyen Ocasio-Cortez şöyle devam etti:

"Kürtaj bir kişinin kontrol etmesi gereken en temel şeyi - kendi bedenini - ele geçiren vahşi bir baskı türü. ABD'de radikal dinciler doğum kontrolünü sınırlamaktan kapsamlı cinsellik eğitimini yasaklamaya kadar çeşitli yöntemlerle kendi teolojileriniin dışına çıkan her türlü cinsellik fikrini yasaklama çabasındalar. Kadınlar kendi cinselliğini kontrol edebildiğinde, bu durum sağ ideolojinin temelindeki unsuru tehdit ediyor: Ataerkilliği. "

@AOC tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Abortion bans aren’t just about controlling women’s bodies.



They’re about controlling women’s sexuality. Owning women.



From limiting birth control to banning comprehensive sex ed, US religious fundamentalists are working hard to outlaw sex that falls outside their theology. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 16 Mayıs 2019

Alabama'nın kürtaj kararı neden ses getirdi?

Eyalet Senato'sunda yapılan kabul edilen tasarıyla, ensest ve tecavüz gibi durumlarda dahi ayrıcalık yapılması yasaklanıyor.

"Kalp atışı tasarısı" olarak anılan yasa, ancak annenin sağlığının çok ciddi tehdit altında olduğu durumlarda kürtaja izin veriyor.

Tasarı, ABD'deki örnek yasaların hepsinden öteye geçerek, ceninin kalbinin atmaya başladığı andan itibaren ki bu genel olarak 6 haftaya denk geliyor, kürtajı yasaklıyor.

Tasarı ile A tipi suç kapsamına alınan kürtajı yapmaya niyet eden doktor 10 yıl, gerçekleştiren doktor ise 99 yıl hapis cezası kapsamına alınıyor.

Yasa tasarısını hazırlayan siyasetçiler ve kürtaj yanlısı gruplar, bu yasanın hızla ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşınmasını istiyor.

Temel amaç, kadına kürtajı anayasal hak kapsamına alan 1973 tarihli kararın geri döndürülmesini sağlamak.