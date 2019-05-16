Merkel: Yerel seçimler sonrası yaşananlar Türkiye'nin AB üyeliğini daha olası kılmıyor

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'dan 6 gazeteye ortak mülakatında Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşananların, AB üyeliği ihtimalini "daha olası kılmadığını" söyledi.

Merkel'in 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde verdiği mülakat, Almanya'dan Süddeutsche Zeitung, İngiltere'den The Guardian, Fransa'dan Le Monde, İspanya'dan La Vanguardia, Polonya'dan Gazeta Wyborcza ve İtalya'dan La Stampa gazetelerinin oluşturduğu "Europa" grubunda yayımlandı.

İtalya'da La Stampa gazetesi bugün Merkel söyleşisini manşetten ve iki tam sayfada yayımladı.

La Stampa'daki söyleşiye göre, Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri ve Avrupa Komisyonu başkan adayı Manfred Weber'in Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söylediği hatırlatılınca Merkel şunları söyledi:

"Yerel seçimler sonrasında yaşanan güncel olaylar Türkiye'nin üyeliğini daha olası kılmıyor. Aksine, Türkiye'deki gelişmelere yönelik genel bir kaygı nedeni teşkil ediyor. Ben her zaman Türkiye için tam üyelik öngörmediğimi söyledim. Müzakereler de zaten ucu açık şekilde yürütülüyor. Ben her zaman, bizim için bu kadar önemli olan bu ülke ile özel bir ilişkiden söz ettim."

"Birçok alanda siyasi değerlerimiz farklı ancak ortak çıkarlarımız da var: Suriye ve İslami terörle mücadele gibi. Dış politika her zaman değerler ve çıkarların bir karışımı temelinde yürütülür, burada da doğru dengeyi bulmak gerekiyor."

Angela Merkel söyleşide ayrıca, bu ayki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde birçok kişi gibi kendisinin de AB'nin kaderi açısından endişeli olduğunu söyledi ve "AB'nin dayandığı temellerin korunması gerektiği" mesajını verdi.