İtalya'da aşırı sağcı Salvini'ye karşı çarşaf isyanı ve selfie tuzakları

Telif hakkı IL FATTO QUOTIDIANO

İtalya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göç karşıtı, nefret ve korku üzerine kurulu bulunan politikalarına itiraz edenler, ilginç protesto yöntemleri geliştirmeye başladı. Salvini karşıtlarının "çarşaf isyanı" ve "selfie tuzağı" gibi protesto biçimleri gittikçe yayılıyor.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Lig partisinin lideri Salvini, İtalya'da 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ve bazı bölgelerdeki yerel seçimler için yoğun bir kampanya yürütüyor. Salvini İtalya'nın kuzeyinden güneyine hemen her gün bir ya da daha fazla seçim mitingine katılıyor.

Ancak bu mitinglerde Salvini'yi destekleyenler kadar protesto edenler de dikkat çekiyor.

Salvini'nin miting yaptığı bazı kent ve kasabalarda, İçişleri Bakanı'nın politikalarına karşı çıkanlar balkonlarına, pencerelerine protesto amaçlı sloganların yazılı olduğu çarşaflar asmaya başladı. Bu protesto çarşafları birkaç yerde polis ve itfaiye tarafından indirilince tepki çekti ve protestolar daha da görünür hale geldi.

'Hoşgelmedin' çarşafını itfaiye indirdi

Salvini'nin hafta başında bir miting yaptığı Bergamo kentine bağlı Brembate ilçesinde bir evin pencerelerinden sarkıtılan afişi indirmek için itfaiyeciler görevlendirildi.

Beyaz bir çarşafa benzeyen afişte Salvini'ye "Hoşgelmedin" deniliyordu. Afişin itfaiyeciler tarafından indirilmesi tepkilere neden oldu ve itfaiyeciler sendikası da bu uygulamaya karşı çıktı.

Sendikadan yapılan açıklamada "Brembate'deki Salvini karşıtı afiş kamu güvenliği açısından hiçbir tehlike yaratmıyordu. Peki o zaman neden bize indirttiler?" denildi. Sendika yetkilisi Costantino Saporito, itfaiyecilere afiş indirme emrinin "çok yukarılardan geldiğini" de söyledi.

Salvini karşıtı çarşafların özel mülklerden indirilmesine gelen tepkilerin de etkisiyle çarşaf protestosu daha da yayılarak bir fenomen halini almaya başladı.

Il Fatto Quotidiano gazetesi bu fenomeni "çarşaf isyanı" olarak niteledi ve güneyde başlayan bu isyan dalgasının kuzeydeki Milano kentine kadar ulaştığını yazdı. Il Fatto Quotidiano'nun haberinde "Artık bu çarşafları indirmek, denizi kaşıkla boşaltmaya çalışmak gibi" denildi.

Gazete, İtalya'nın birçok kentinde balkonlara, pencerelere asılan Salvini karşıtı çarşafların fotoğraflarını bir kolajda birleştirdi. Bu fotoğraflarda yer alan çarşaf-afişlerde "Nefret Bakanı'na hayır", "Limanlar açılmalı", "Irkçılığa hayır", "Salvini defol" gibi yazılar görülüyor.

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Selfie çekme bahanesiyle yaklaşıyorlar

Salvini'ye yönelik gittikçe yayılan bir başka protesto şekli "selfie tuzağı". Mitinglerinde destekçileriyle fotoğraf çektirmeye uzun zaman ayıran Salvini'ye "selfie tuzağı" kuranların sayısı gittikçe artıyor. Salvini karşıtları, kendisiyle fotoğraf çektirmek ister gibi Bakan'a yaklaştıktan sonra protesto eyleminde bulunuyor.

Bu eylemlerin en çok ses getirenlerinden biri, 26 Nisan'da Sicilya'daki bir mitingde yaşanmıştı. Salvini ile fotoğraf çektirmek ister gibi yaklaşan iki genç kadın fotoğraf çekilirken öpüşmeye başlamıştı. Bu anın ve Salvini'nin şaşkınlığının görüntüleri viral hale gelmişti.

Bu iki kadından biri olan Gaia daha sonra İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Salvini'nin geçen Mart sonunda eşcinsel evlilikleri ve kürtaj karşıtlarının düzenlediği "Aile Kongresi"ne katılmasını protesto amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiklerini söylemişti.

@pinapic tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Gaia e Matilde, due ragazze siciliane, hanno fatto un bellissimo scherzo a #Salvini.



Con la scusa di un selfie, si sono avvicinate e si sono date un bacio.



C'è chi diffonde odio, e chi amore.



Io sto con loro. pic.twitter.com/HdtHwfYOYk — Pina Picierno (@pinapic) 26 Nisan 2019

Bu eylemin ardından başkaları da Salvini'ye benzer "selfie tuzakları" kurmaya, fotoğraf çektirme bahanesiyle İçişleri Bakanı'na yaklaşarak tam deklanşöre basılacağı sırada protesto eylemi gerçekleştirmeye başladı.

Bunlardan biri de Salvini'nin partisinin, "Kuzey Ligi" adıyla Kuzey İtalya'daki Padanya bölgesinin ayrılığı için çalışırken Güney İtalyalıları sıklıkla aşağılamasına tepki gösteren bir kadın oldu.

Kuzey Ligi ayrılıkçı bir partiden ulusal bir partiye dönüşerek adındaki "Kuzey" ifadesini atmadan önce, güneylileri hedef alıyor ve "topraklı-çiftçi" (terrone) gibi aşağılayıcı anlam yüklenen ifadelerle tanımlıyordu.

Salernolu kadın da geçen hafta bu kente giden Salvini'ye elinde telefonuyla yaklaştı. Salvini, kadının kendisiyle selfie çektirmek istediğini sanırken aslında video çekmekte olan kadın "Ne oldu artık b… topraklılar değil miyiz?" dedi.

Salvini hemen geri çekilerek "Sil o videoyu" diye çıkıştı ve etrafındaki güvenlik güçlerinden kadının telefonuna el koymalarını istedi. Polis, hala video kaydetmeye devam eden telefonu önce kadının elinden alırken daha sonra videoyu silmeden kadına teslim etti. Bu video da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Salvini'ye yönelik bu selfie tuzakları Il Foglio gazetesi tarafından "Yaşasın gerilla-selfie" başlıklı bir yoruma konu oldu. Foglio yazarı Maurizio Crippa, selfie tuzaklarıyla Salvini'nin "popülerlik için kullandığı gizli silahının kendisine karşı çevrildiği" yorumunu yaptı. Crippa bunu "yeni sivil itaatsizlik" diye tanımladı.