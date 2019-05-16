Venezuela krizi: Maduro hükümeti ile muhalefet Oslo'da 'görüşmeler yürütüyor'

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümeti ile muhalefet arasında Norveç'in Oslo kentinde üst düzey görüşmelerin yürütüldüğü bildirildi.

Venezuela'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Jorge Valero da görüşmelerin yapıldığını doğruladı.

Muhalefet lideri Juan Guaido'nun Ocak ayında kendisini geçici Devlet Başkanı ilan etmesinden beri, hükümet ile muhalefet arasında ciddi bir güç mücadelesi yaşanıyor.

Görüşme haberlerinin, 10 muhalif milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve 'vatana ihanet' ile suçlanmalarının hemen ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Juan Guaido, son olarak BBC'ye verdiği röportajda, Devlet Başkanı Maduro'nun görevden alınması için ABD müdahalesi de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

Büyükelçi Jorge Valero gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diyaloğun kurulduğunu doğrulayabilirim, ancak daha fazla detay veremem" dedi.

Büyükelçi Valero, görüşmelerin Venezuela hükümeti ve muhalefetin "demokratik kanadı" arasında gerçekleştiğini söyledi.

Valero, "Demokratik olarak sınıflandırılabilecek bir muhalif kanat var, ancak ABD imparatorluğunun kuklaları sayılabilecek başka bir kanat da var" dedi, daha fazla açıklama yapmadı.

Telif hakkı AFP Image caption Jorge Valero görüşmelerin yapıldığını doğruladı

Norveç kamu yayıncısı NRK, ismini belirtmediği kaynaklara dayanarak, görüşmelerin "birkaç gündür" sürdüğünü ve iki tarafın temsilcilerinin Perşembe günü Venezuela'ya döneceklerini bildirdi.

'Çok önemli misyon'

NRK, Venezuela hükümetinin İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ve Miranda Eyaleti'nin Valisi Hector Rodriguez tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Devlet Başkanı Maduro Çarşamba günü televizyonda yaptığı açıklamada, Bakan Rodriguez'in "çok önemli bir misyon için yurt dışında olduğunu" söylemişti.

Venezuela basını, muhalefetin eski milletvekili Gerardo Blyde ve eski Bakan Fernando Martínez Mottola tarafından temsil edildiğini duyurdu.

Ne Blyde ne de Mottola haberler ile ilgili yorum yaptı.

Telif hakkı Reuters Image caption İletişim Bakanı Jorge Rodriguez'in Oslo'da görüşmelere katılan kişilerden biri olduğu belirtiliyor

Norveç Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediği ve Norveç'in rolüyle ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, Ocak ayında taraflar isterse, ülkesinin katkı sunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Venezuela'da iki tarafı müzakere masasına oturtma çabaları daha önce başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Norveç, geçmişte Kolombiya hükümeti ile solcu gerilla örgütü FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) arasındaki çatışmaları sonlandırmakta başarıya ulaşmıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Venezuela'da muhalif lider Guaido: ABD'nin askeri müdahalesini değerlendirmek zorundayım

Devlet Başkanı Maduro ve muhalefet arasında yıllardır devam eden bir gerilim olsa da, Guaido'nun Ocak ayında kendisini ülkenin geçici Devlet Başkanı ilan etmesinden sonra gerilim iyice tırmanmıştı.

Guaido'yu aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 50 ülke devlet başkanı olarak tanısa da, ülkenin kontrolü halen Maduro'nun elinde.

Guaido'nun bir askeri üsten Venezuela ordusuna kendisini desteklemeleri çağrısı yapmasının ardından ülkede tansiyon üst düzeye çıktı.

Bu gelişmenin ardından, Guaido'nun yardımcısı 'vatana ihanet'le suçlandı, halen bilinmeyen bir yerde gözaltında tutuluyor. 10 muhalif milletvekilinin de dokunulmazlıkları kaldırıldı ve 'vatana ihanet' ile 'casusuluk' suçlarından yargılanacakları açıklandı.

Guaido'nun dokunulmazlığı daha önce kaldırılmış olmasına rağmen, hükümet onu gözaltına atmak için herhangi bir adım atmadı.

Aralarında Rusya, Çin ve Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler Nicolas Maduro'yu Devlet Başkanı olarak tanıyor.