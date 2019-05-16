BM: Suriye'de Filistinlilerin mülteci kampında saldırıda 10 sivil öldü

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Birleşmiş Milletler, Suriye'nin Halep kenti yakınlarında, Filistinli mültecilerin yaşadığı Neyrab Kampı'na düzenlenen roket saldırısında en az 10 sivilin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mültecelere Yardım Kuruluşu UNRWA "Aileler iftarlarını açmak üzenre toplandığı sırada, Filistinli mültecilerin bulunduğu yoğun nüfuslu Neyrab Mülteci Kampı'na birkaç roket isabet etti." denildi.

Açıklamada ayrıca, "ölenler arasıda en az dört çocuk bulunduğu ve hayatını kaybeden çocukların en küçüğünün sadece altı yaşında olduğu" vurgulandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu duyuruldu.