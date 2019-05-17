Telif hakkı Getty Images Image caption Program kapsamında ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği başlıca ürünler otomobil ve otomobil parçaları.

ABD, bazı Türk ürünlerinin ülkeye vergisiz girmesini sağlayan Türkiye'nin ayrıcalıklı ticaret statüsüne son verdi.

Beyaz Saray, Türkiye'nin ekonomik kalkınma düzeyi ele alındığında, Ankara'nın Genel Ayrıcalık Sistemi Programı'nda (GSP) yer alma ayrıcalığına son vermenin "uygun bir karar olduğunu" açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, ABD'nin çelik ithalatında vergi indirimine gitmesinin olumlu olduğunu, Türkiye'nin GSP'den çıkarılmasının ise belirlenen ticaret hacmi hedefleriyle çeliştiğini söyledi.

Mart ayı başında Amerikan Ticari Ataşesi, Türkiye'nin "ekonomik anlamda yeterince kalkınmış olduğu için" bu programda artık yer almayacağını açıklamıştı.

Washington, geçen Ağustos ayında iki ülkenin diplomatik gerilim yaşadığı bir dönemde Türkiye'nin programdaki statüsünü incelemeye başlamıştı.

Ancak Ankara, Beyaz Saray'ın böyle bir karar almayacağını umuyordu ve ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 75 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine aykırı olduğun söylüyordu.

Türkiye, ABD'nin en eski ve büyük ticaret programı olan GSP'de yer alan 120 ülkeden biriydi. Program, faydalanan ülkelerde ve bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

ABD, GSP kapsamında Türkiye'den 1,66 milyar dolarlık ithalat yaptı ve bu rakam toplam ithalatın yüzde 17,7'sini oluşturuyor.

GSP kapsamında alınan başlıca ürünler otomobil, otomobil parçaları, mücevher, değerli metaller ve taşlar.

Çelik ürünlerine gümrük indirimi

ABD'nin aldığı bir diğer kararla, geçen yılki diplomatik tartışmalar sırasında, Washington Türkiye'de 'terör örgütüne destek ve casusluk ile' suçlanan Pastör Andrew Brunson'ın salıverilmesini sağlamak adına ekonomik baskı yapmak için Türk çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen ek gümrük vergisinin tekrar yüzde 25'e çekildiği açıklandı.

Brunson geçen Ekim ayında salıverilmiş, ancak Trump'un hamleleri Türk Lirası'nın değerinin düşmesinde büyür rol oynamıştı.

O dönemden bu yana, Ankara'nın Rusya'dan S-400 alma planlarından Suriye'de çatışan çıkarlara kadar bir dizi anlaşmazlık yüzünden Türkiye-ABD ilişkileri gergin seyrediyor.

Beyaz Saray, geçen Ağutos'ta yüzde 50'ye çıkarttığı Türk çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e indirdiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Pekcan: ABD'nin kararı ticaret hacmi hedefi ile çelişiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin çelik ithalatında vergi indirimine gitmesinin olumlu olduğunu, Türkiye'nin GSP'den çıkarılmasının ise belirlenen ticaret hacmi hedefleriyle çeliştiğini söyledi.

Pekcan'ın açıklaması şöyle: "Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazı bir sistemden yanayız. ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır.

"Ayrıca, Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir.

"ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD firmalarını da etkilemektedir.

"Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."