Tayvan eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Asya ülkesi oldu

Telif hakkı Reuters Image caption Eşcinsel evlilik destekçileri, tasarı görüşülürken parlamento binası önünde toplandı

Tayvan Parlamentosu, eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını kabul etti ve Tayvan bu adımı atan ilk Asya ülkesi oldu.

2017'de ülkenin Anayasa Mahkemesi, eşcinsel çiftlerin evlenme hakkı olduğuna hükmetmiş ve parlamentoya da böyle bir karar alması için iki yıllık süre verimişti.

24 Mayıs'ta dolacak süre öncesi parlametoda eşcinsel birliktelikleri yasallaştıran üç farklı tasarı görüşüldükten sonra, en ilerici olduğu belirtilen hükümetin tasarısı onaya sunuldu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Eşcinsel hakları savunucuları kararı sevinçle karşıladı.

Tasarı oylanırken, yüzlerce eşcinsel hakları savunucusu başkent Taipei'deki parlamento binasının önünde toplandı.

Hak savunucuları sonuç açıklandığında, neşeyle birbirlerine sarıldı.

Ancak yasanın muhafazakâr karşıtları, sonuçtan öfkeli.

Tasarıda neler var?

Muhafazakâr milletvekilleri tarafından hazırlanan diğer iki tasarıda, eşcinsel birlikteliklere "evlilik" değil, "eşcinsel aile ilişkileri" veya "eş cinsel birlikler" deniyordu.

Ancak hükümetin kısıtlı bir şekilde de olsa çocuk evlat edinme hakkı da veren tasarısı 27'ye karşı 66 oyla kabul edildi.

Tasarı, Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in imzasınan sonra yasalaşacak.

Bazı eşcinsel hakları savunucuları, kabul edebilecekleri tek metnin kabul edilen tasarı olduğunu söylüyordu.

Bu noktaya nasıl gelindi?

2017'de Tayvan Anayasa Mahkemesi eşcinsel çiftlerin yasal olarak evlenme hakkına sahip olduğuna hükmetti.

Daha sonra da gerekli değişikliklerin yapılması için iki yıl süre verdi.

Ancak bu karar halktan tepki gördü ve hükümet bu konuyla ilgili bir dizi referandum yaptı.

Referandum sonuçları, Tayvan halkının çoğunun eşcinsel evliliklerine karşı oldğuunu gösteriyordu ve halkoylamalarında evlilik "erkek ve kadın arasındaki birliktelik" diye tanımlandı.

Telif hakkı Reuters Image caption Kararı sevinç gözyaşlarıyla karşılayanlar oldu.

Sonuç olarak, Tayvan medeni hukuktaki evlilik tanımını değiştirmeyeceğini ve bunun yerine eşcinsel evlilikler için özel bir yasa yapılacağını açıkladı.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla durum ne?

Tayvan, eşcinsel hakları alanında Asya'da öncü ülkelerden biri ve Taipei'de düzenlenen onur yürüyüşüne bölge ülkelerinden LGBT grupları katılıyor.

Vietnam 2015'te eşcinsel evliliklerin kutlanması yasallaştırdı, ancak bu evliliklerin kendisine yasal statü vermedi.

Çin'de eşcinsel evlilikler yasadışı, ancak ülke eşcinselliği 1997'de suç olmaktan çıkarttı ve üç yıl sonra akıl hastalıkları listesinden de kaldırdı.

Diğer Asya ülkelerinde de LBGT'lere yönelik daha hoşgörülü bir tavır benimseniyor.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme Eylül 2018'de eşcinsel cinsel ilişkiyi suç olmaktan çıkartmıştı.

Ancak geçen Nisan'da, Brunei eşcinsel ilişkiye ve zinaya recm cezası öngörün Şeriat hukukunu uygulamaya soktu.