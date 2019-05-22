Endonezya'da seçim protestoları: 6 ölü, 200 yaralı

Endonezya'da 7 Nisan'da yapılan genel seçimleri görevdeki Devlet Başkanı Joko Widodo'nun kazandığı açıklanırken, seçimlerde hile yapıldığını savunan muhalifler sonuçları protesto ediyor.

TVOne televizyonuna konuşan Cakarta Valisi Anies Baswedan dün başlayan eylemlerde 6 kişinin öldüğünü 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Genel Seçim Kurulu'nun Salı günü açıkladığı sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 55,5'ini alan Başkan Joko Widodo, yeniden bu göreve seçilmişti.

Oyların yüzde 44,50'sini alan Widodo'nun ezeli rakibi Prabowo Subianto ise seçim sonuçlarına hile yapıldığını iddia etmiş ancak Genel Seçim Kurulu bu iddialar için 'asılsız' yorumunu yapmıştı.

Prabowo'nun taraftarlarına 'eylemlerde şiddetten kaçınmaları' çağrısı üzerine Cakarta'da toplanan kalabalık polise çiçekler verip şarkılar söyledi.

Ancak gece de devam eden protestolarda, başkentin Tanah Abang bölgesindeki eylemcilere polisin gazla müdahalesine eylemciler havai fişeklerle karşılık vermeye başladı. Eylemciler polisi gerçek mermi kullanmakla suçladı.

"Gösteriler şiddetten uzak olmalı"

Başkente 30 bin asker konuşlandırıldı. Göstericilere 'barışçıl eylem' çağrısını yineleyen Prabowo, "Halkımızın anayasada da yer alan gösteri haklarını destekliyoruz ama bu gösteriler medeni, barışçıl ve şiddetten uzak olmalı" dedi.

Ülkede ilk kez bakanlık, parlamento ve yerel seçimler aynı günde düzenlenmiş, 245 bin'den fazla aday farklı seçim kategorilerinde yarışa katılmıştı. Nüfusu 260 milyon olan ülkede 193 milyondan fazla seçmenin yüzde 80'e yakını oyunu kullanmıştı. 17 binden fazla adanın bulunduğu ülkede 800 binden fazla noktaya sandıklar kurulurken, bu sandıklarda 7 milyon kişi görev almıştı.

Haftalarca süren sayım işlemlerinde 270'ten fazla sandık görevlisi hayatını kaybetmişti.

Image caption Başkanlık için Prabowo ve Widodo yarıştı

Halkın başkanı - Suharto'nun damadı

57 yaşındaki Devlet Başkanı Widodo, "Halkın başkanı" lakabıyla biliniyor. Eski bir mobilya satıcısı olan Widodo'nun 2014'te başlayan başkanlık döneminde ülke ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüdü. Widodo'ya insan hakları ihlalleri konusunda ise eleştiriler yapılıyor.

Rakibi 67 yaşındaki Prabowo ise geleneksel siyasetin daha üst tabakasından geliyor. Kendisi ülkeyi 30 yıl demir yumrukla yöneten General Suharto'nun kızıyla evli. Suharto döneminde ekonomi bakanlığı yapmıştı. O dönemde insan hakları ihlallerine ortak olmakla suçlanan Prabowo bu iddiaları reddediyor.