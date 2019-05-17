Euroleague: Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden Anadolu Efes finalde

Telif hakkı Getty Images Image caption Shane Larkin (ortada)

Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden Anadolu Efes, EuroLeague'de finale yükseldi.

Yarı final eşleşmesinin ilk periyodu Fenerbahçe Beko'nun 20-19'luk üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyodu altı sayı, ilk yarıyı da beş sayı farkla 45-40 önde kapatan Anadolu Efes ikinci yarıda da Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü korudu.

İspanya'nın Vitoria kentindeki turnuvada rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Ergin Ataman'ın ekibi, üçüncü çeyreği 68-57, maçı da 92-73 kazanarak finale kaldı.

Maçın yıldızı ise, takımının 92 sayısından beşi üçlük olmak üzere 30'unu kaydeden Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin oldu.

Larkin maçta yedi ribaund aldı, yedi de assist yaptı.

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi CSKA Moskova ve Real Madrid karşılaşmasının galibi olacak.