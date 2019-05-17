BM: İdlib'de son üç haftada 18 sağlık merkezi vuruldu

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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib bölgesinde sağlık merkezlerine gittikçe artan sayıda yapılan saldırılardan endişe duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzaybatısındaki İdlib bölgesinde son üç haftada en az 18 sağlık merkezinin vurulduğunu kaydetti.

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, "28 Nisan'dan beri, Dünya Sağlık Örgütü ve sağlık çalışanları, en az 18 sağlık merkezinin bombalamalar, havan topu saldırıları ya da çatışmalar nedeniyle ya zarar gördüğünü ya da yıkıldığını tespit etti" dedi.

Lowcock, bu saldırılardan bazılarının ileri teknoloji silahlara erişimi olan kişiler tarafından düzenlendiğini kaydetti.

Bu açıklama, Birleşmiş Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya ve Suriye ile Batılı devletleri karşı karşıya getirdi.

İdlib, Rusya ve Türkiye'nin Eylül ayında üzerinde uzlaşmaya vardığı bir anlaşma tarafından silahlardan arındırılmış bölge ilan edilmiş olsa da, Rusya tarafından desteklenen Suriye ordusu muhaliflerin elindeki bu son bölgeyi almak için yakın zamanda taarruz başlattı.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Karen Pierce, 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde suçun nerede aranması gerektiği konusunda, "Bölgede uçak uçurabilen tek ülkeler Suriye ve Rusya olduğuna göre, cevap ortada… Rusya ve Suriye hava güçleri?" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçi Vekili Jonathan Cohen de, sağlık merkezlerine yönelik saldırıların sorumlusu olarak Rusya ve Suriye olarak gösterdi.

Büyükelçi Cohen, vurulan sağlık merkezlerinin Birleşmiş Milletler ve Rusya'nın koruma amacıyla oluşturdukları listede yer almasının "daha da kaygı verici" olduğunu kaydetti.

Rusya: İnsan hakları ihlâllerinde bulunduğumuz suçlamalarını reddediyoruz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise, Suriye ve Rusya güçlerinin sivilleri ya da sivillerin olduğu yapıları hedef almadıklarını söyledi. Büyükelçi Nebenzia, BM'nin kullandığı kaynakların güvenilirliğini de sorguladı.

Nebenzia, "Kesin bir şekilde uluslararası insan hakları ihlâllerinde bulunduğumuz suçlamalarını reddediyoruz" diye konuştu. "Hedefimiz teröristler."

BM: Saldırıların bazıları ileri teknoloji silahlarla düzenlendi

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Güvenlik Konseyi'ne kimin sorumlu olduğunu bilmediğini söyledi, ancak "En azından bu saldırılardan bazılarının modern bir hava gücü ve akıllı ya da yüksek hassasiyetli silahlar da dahil olmak üzere ileri teknoloji silahlara erişimi olan kişiler tarafından düzenlendiği açık" dedi.

Lowcock, 49 sağlık merkezinin kısmen ya da tamamen, bazılarının saldırı korkusuyla faaliyetlerini durdurduğunu söyledi. Lowcock'un verdiği bilgilere göre, 17 okul da ya hasar gördü ya da yıkıldı, çok daha fazlası da kapatıldı.

BM Acil Yardım Koordinatörü, son 3 haftada 160 kişinin öldürüldüğünü ve en az 180 bin kişinin yerlerinden olduğunu kaydetti

BM'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Eğer şiddet artmaya devam ederse ve saldırılar daha da ileri giderse, insani yıkım ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik riskle karşı karşıya olacağız" dedi.

İdlib eyaleti, çoğunlukla radikal örgüt Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) tarafından kontrol ediliyor. Bu örgüt, üç yıl öncesine kadar El Kaide'nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi olarak biliniyordu.