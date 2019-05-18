Eski CIA ajanına, Çin hesabına casusluk yapmaktan 20 yıl hapis cezası

Telif hakkı ALEXANDRIA POLISI Image caption 62 yaşındaki Kevin Mallory, casusluk yasasıyla mahkum edildi.

Eski CIA ajanı Kevin Mallory, askeri sırları bir Çin ajanına askeri sırları satma suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

62 yaşındaki Mallory, geçen Haziran'a yapılan ve iki hafta süren yargılamasında, casusluk yapmaktan suçlu bulunmuştu.

Akıcı bir şekilde Çince konuşan Mallory'nin üst düzey güvenlik yetkisi bulunduğu ve hassas belgelere erişimi olduğu açıklandı.

Mallory, askeri sırları 25 bin dolara satmaktan suçlu bulunmuştu.

Mallory, yargılanma sırasında kanıt olarak gösterilen videoda gittiği bir postanede gizli belgeleri tarayıp, bir dijital hafıza kartına kopyalarken görülüyordu.

Adalet Bakanlığı Mallory'nin ayrıca, Çin ajanıyla buluşmak için Mart ve Nisan 2017'de Şangay'a seyahat ettiğini açıkladı.

Savcı Zachary Terwilliger "Mallory, ülkemizi büyük bir riske atmakla kalmaı, aynı zamanda ulusal savunmamız için kendi güvenliğini riske sokan insanların yaşamını tehlikeye attı." dedi.

Savcı ayrıca "Bu dava, halkın güvenine ihanet edip, ulusal güvenliğimizi riske sokmayı düşünen herkese bir mesaj göndermeli." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı, Mallory'nin çeşitli hükümet kurumlarında hasass mevkilerde çalıştığını açıkladı.

CIA için gizli görevler yapan Mallory, Savunma İstihbarat Kurumu'nda da (DIA) istihbarat görevlisi olarak çalıştı.

Daha önce de eski CIA Ajanı Jerry Chun Shing, Çin adına casusluk yapma suçlamasını kabul etti. Savcılar, sonradan ABD vatandaşı olan Lee'nin gizli bilgiler karşılığında, ra aldığını söylüyor.

Geçen Haziran'da da eski ABD'li istihbaraçı Ron Rockwell Hansen'e, çin hesabına casusluk yapma girişimi yapma suçlaması yöneltildi.

Adalet Bakanlığı, Çin'e bilgi aktarma girişiminde bulunan Hansen'in en az 800 bin dolar ödeme aldığını açıklamıştı.

Çin'de CIA casusları operasyonu: Önemli tarihler

Telif hakkı AFP Image caption Başkent Pekin'deki ABD Büyükelçiliği'nde nöbet tutan Çinli polisler.