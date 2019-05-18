Bahreyn'den vatandaşlarına uyarı: Irak ve İran' derhal terk edin
Bahreyn hükümeti, vatandaşlarına Irak ve İran'a gitmemeleri ve bu ülkelerde bulunanlara da güvenlikleri adına "derhal" geri dönmeleri çağrısında bulundu.
Resmi Haber Ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı çağrısına "bölgedeki istikrarsız durumu, tehlikeli gelişmeleru ve potansiyel tehditleri" gerekçe gösterdi.
Bölgedeki Amerikan müttefiklerinden Bahreyn'in uyarısı, ABD ve İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yapıldı.
Washington, geçen Çarşamba günü, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki "acil görev yapmayan" tüm personelini, Iraklı Şii milislerin müttefiki İran'dan geldiği düşünülen bir tehdit algısıyla, geri çekmişti.
Petrol şirketi Exxon da, Cumartesi günü erken saatlerde, Irak'taki bir sahasında çalışan yabancı personelini geri çağırdı.