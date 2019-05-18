ABD-İran gerilimi- Zarif: Savaş çıkmayacak

Telif hakkı Reuters Image caption Iranian Foreign Minister Zarif says people around US President Trump are "pushing him towards war"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'yle artan gerilime karşın, bölgede bir savaş çıkacağına inanmadığını söyledi.

Zarif, resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Tahran'ın bir savaş istemediğini ve hiçbir ükenin "İran'a meydan okuyabileceği fikrine ya da yanılsamasına kapılmadığını" belirtti.

ABD son günlerde "İran'dan kaynaklanan tehditler" nedeniyle bölgeye savaş gemileri ve uçakları konuşlandırdı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, "çatışmadan kaçınmak istediğini" söyledi.

Çin ziyaretinin sonunda IRNA'ya konuşan Zarif ise "Trump'ın savaş istemediğini, anacak çevresindekilerin kendisini Amerika'yı İran'a karşı daha güçlü kılma bahanesiyle bir savaşa sürüklediğini" ifade etti.

Ancak Zarif "Bir savaş olmayacak, çünkü ne biz biz savaş istiyoruz ne de kimsenin İran'a bölgede meydan okuyacabileceği fikri ya da yanılsaması yok." diye de ekledi.

Gerilim neden arttı?

İki ülke arasındaki son gerilim, İran'ın uluslararası nükleer anlaşmadaki taahütlerini askıya alması ve zenginleştirilmiş uraynum üretimine geri dönme tehdidinde bulunmasıyla başladı.

2015'te imzalanan anlaşma, İran'ın nükleer programına son verme karşılığında, bü ülkeye uygulanan ambargolara son verilmesini amaçlıyordu. ancak ABD geçen yıl bu anlaşmadan çekildi ve yeni yaptırımlar uygulamaya başladı.

ABD, "İran'dan Amerikan güçlerine yönelen tehdidi" gerekçe göstererek, Körfez bölgesine savaş gemileri ve uçakları konuşlandırdı.

Washington daha sonra da komşu Irak'taki tüm acil durum görevlisi olmayan personelini geri çekti.

ABD'li yetkililer, İran ve Tahran'ın destek verdiği grupları, ay başında Birleşik Arap Emirlikleri açıklaında bulunan dört gemiye, patlayıcılarla hasar verilmesinden sorumlu tutuyor.

İran ise bu iddiaları reddediyor

Hava ve deniz uyarıları

ABD'li yetkililer, Körfez Bölges üzerinde uçan ticari uçakların, gerilimin arttığı bir ortamda "yanlış kimlik belirleme" riski altına girdiği uyarısında bulundu.

Federal Sivil Havacılık Kurumu'nun yayımladığı bir talimatnamede, bölge üzerinde uçan uçakların "artan askeri faaliyet ve yükselen siyasi gerilimin" farkında olmaları gerektiği vurgulandı.

Londra sigorta piyasasında da Körfez Bölgesi civarı "deniz trafiği için riskli bölge" statüsüne alındı.