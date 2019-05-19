Eurovision şarkı yarışmasını 44 yıl aradan sonra Hollanda kazandı

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision şarkı yarışmasını "Arcade" şarkısıyla 492 puan alan Hollandalı şarkıcı Duncan Laurence kazandı.

İnsanların umutla, hayatta aradıklarını nasıl bulabileceğini anlatan "Arcade" adlı aşk şarkısını seslendiren 25 yaşındaki Duncan, yarışmanın favorilerinden biri olarak gösteriliyordu.

Profesyonel jürilerin verdiği oylarla İsveç ve Kuzey Makedonya'nın ardından 3. olan Hollanda'nın temsilcisi, izleyicilerin verdikleri puanlar ile yarışmayı birinci bitirdi.

İtalya 465 puanla ikinci olurken, 369 puan alan Rusya, yarışmada 3. sırayı elde etti.

Sahnede Filistin bayrakları

Tel Aviv'de düzenlenen finalde, dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna "Future" adlı şarkıyı seslendirdiği sırada sahneye gelen dansçılardan birinin sırtında İsrail, diğerinin sırtında Filistin bayrağı yer aldı.

İzlanda temsilcisi Hatari grubu üyelerinin de, oylama sırasında Filistin bayraklı atkı açıp, zafer işareti yapması ekranlara yansıdı.

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Duncan Laurence, şarkısını "yürekten hissederek okuduğunu" bu nedenle, birinciliği beklediğini söyledi.

Hollanda Kralı Willem - Alexander ve Kraliçe Maxima ile Başbakan Mark Rutte, Twitter mesajlarıyla, yarışmanın birincisi Duncan'ı kutladı.

En son 1975'te kazandı

Hollanda daha önce 1957, 1959, 1969 ve 1975 finallerini kazanmıştı. Cumartesi akşam elde edilen sonuçla birlikte Fransa, İngiltere ve Lüksemburg ile birlikte 5. kez kazanan ülkeler arasında yer aldı.

İrlanda, 7 galibiyetle, yatışmanın en gazla kazananı olurken, bu ülkeyi 6 birincilikle İsveç takip ediyor.

Son olarak 1975 yılında Eurovision'da birincilik elde eden Hollanda, 44 yıl aradan sonra yarışmayı 5. kez kazandı.

Telif hakkı Reuters Image caption İsrail geçen yıl Netta'nın şarkısı ile yarışmayı kazanmıştı. Netta Tel Aviv'de düzenlenen finalde de sahneye çıktı.

Gelecek yıl, 65. kez yapılacak olan yarışmanın finali Hollanda'da gerçekleştirilecek.

Maliyeti 30 milyon euro

Ülkenin güneyindeki Maastricht kenti, final yarışmasına talip olduğunu açıkladı.

Lahey, Zwolle, Arnhem, Rotterdam ve Amsterdam'ın da yarışmayı düzenleme konusunda istekli olduğu belirtiliyor. Hollanda, etkinliği daha az bilinen kentlerin tanıtımı için bir fırsat olarak görüyor.

Eurovision finalleri için 25 - 30 milyon euro masraf gerekiyor. Başbakan Rutte, finaller için ek bütçe ayrılmayacağını açıkladı.

Yarışmada soyunma odaları, set malzemeleri, teknoloji ve yaklaşık bin 400 gazeteci için yeterli alan bulunması gerekiyor. Bu nedenle fuar merkezi ya da stadyum gibi büyük bir alan düşünülüyor.