Suudi Arabistan: Savaş istemiyoruz ama tüm gücümüzle yanıt vermeye de hazırız

Telif hakkı AFP Image caption ABD'nin bölgeye savunma takviyesi yapması gerilime neden oldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Suudi petrol tankerlerine "sabotaj" düzenlenmesi sonrası bölgede savaş istemediklerini ancak taraflar savaşı seçerse de "tüm güçleriyle" yanıt vermeye hazır olduklarını açıkladı.

El Cubeyr, "Krallığımız bölgede bir savaş istemiyor ve bunu amaçlamıyor. Suudi Krallığı bu savaşı engellemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak eğer diğer taraflar savaşı seçerse tüm gücü ve kararlılığıyla karşılık verecek, kendisini ve çıkarlarını savunacaktır" dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Körfez'deki gerilimin tırmanmasını önlemek için Mekke'de iki acil toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarında ve Hürmüz Boğazı'nın girişinde bulunan Füceyre Limanı yakınlarında farklı ülkelerin bandıralarını taşıyan dört gemi hedef alınmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Petrol devi Aramco da saldırılarda hedef alındı.

Riyad, iki petrol tankerinin hasar gördüğü "sabotaj saldırısının" emrini Tahran'ın verdiğini öne sürmüştü.

Tahran ise bu iddiaları reddetmişti.

Hürmüz Boğazı ve limanı, yakıt ikmali için kritik önemde ve on yıllardır çeşitli gerginliklere sahne oluyor.

Suudi petrol pompa istasyonlarına 'silahlı drone ile saldırı'

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymasıyla beraber bölgede gerginlik yeniden tırmanmıştı.

Washington'ın "İran'dan kaynaklanan tehditler" nedeniyle bölgeye savaş gemileri ve uçakları konuşlandırması sonrası BAE, farklı ülkelerin bandıralarını taşıyan petrol tankerlerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Salı günü de Suudi Arabistan bu defa drone ile iki adet petrol pompa istasyonuna saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bu saldırıları Yemen'deki İran destekli Husi isyancılar üstlendi.

İran: Tahran savaş istemiyor

Körfez'de yeni bir krizin baş göstereceği kaygıları sonrası taraflar gerginliği yumuşatma yoluna gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgede "çatışmadan kaçınmak istediğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, bir önceki gün yaptığı açıklamada Tahran'ın bir savaş istemediğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada Zarif, Trump'ın da bölgede savaş istemediğini ama çevresindekilerin kendisini "Amerika'yı İran'a karşı daha güçlü kılma bahanesiyle bir savaşa sürüklediğini" söyledi.

El-Cubeyr'in açıklaması sonrası top şimdi İran'ın tarafında.

Öte yandan Suudi yetkililer, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları ele aldığını aktardı.

Bahreyn'den vatandaşlarına seyahat uyarısı: Irak ve İran'a gitmeyin

ABD'nin bölgedeki müttefiki Bahreyn hükümeti ise, vatandaşlarına Irak ve İran'a gitmemeleri ve bu ülkelerde bulunanlara da güvenlikleri adına "derhal" geri dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

Resmi Haber Ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı çağrısına "bölgedeki istikrarsız durumu, tehlikeli gelişmeleri ve potansiyel tehditleri" gerekçe göstermişti.

Washington, geçen Çarşamba günü, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki "acil görev yapmayan" tüm personelini, Iraklı Şii milislerin müttefiki İran'dan geldiği düşünülen bir tehdidi gerekçe göstererek geri çekmişti.

Petrol şirketi Exxon da, Irak'taki bir sahasında çalışan yabancı personelini geri çağırmıştı.