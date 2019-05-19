Telif hakkı @sussexroyal / Chris Allerton

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin son çifti olan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, evliliklerinin birinci yılını doldurdu. Çift, sosyal medya platformu Instagram'da görkemli düğünde çekilmiş daha önce görmediğimiz fotoğrafları da paylaştı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın bazıları siyah-beyaz olan 14 yeni fotoğrafı bugüne özel bir videoda bir araya getirildi.

Çift, takipçilerine teşekkür ettikleri videoyu "Her biriniz bugünü daha da anlamlı kıldınız" notu ile paylaştı.

Videonun arka planında çalan "This Little Light Of Mine" isimli şarkı, çift törenin yapıldığı St George Kilisesi'nden ayrılırken de çalmıştı.

Telif hakkı @sussexroyal / Chris Allerton Image caption Meghan annesi Doria Ragland ile

Fotoğraflar arasında Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland ile heyecanlı bir şekilde el ele tutuştuğu anlar da göze çarptı.

Kiliseden ayrılırken çiftin öpüştüğü bir fotoğraf da paylaşılan görüntüler arasında.

Telif hakkı @sussexroyal / PA

Sussex Dükü ve Düşesi'nin düğününden daha önce görmediğimiz bazı fotoğraflar şöyle:

Telif hakkı @sussexroyal / Chris Allerton

Telif hakkı @sussexroyal / Chris Allerton

Telif hakkı @sussexroyal / Chris Allerton Image caption Prens Charles, gelini Meghan Markle'a eşlik ederken arkada orkestra görülüyor.

Prens Harry-Meghan Markle çiftinin ilk bebekleri de geçtiğimiz hafta doğmuş, çift yine "Sussex Royal" isimli resmi Instagram hesaplarından Archie adını verdikleri oğullarının sadece ayaklarının görüldüğü bir fotoğrafı paylaşmıştı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi, babasının hemen arkasında tahtın yedinci varisi.

Düğün fotoğraflarını çeken Chris Allerton'ın objektifine yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan bir başka fotoğrafta ise, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Phillip torunlarıyla tanışırken görülmüştü.