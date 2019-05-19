Mısır'daki Giza piramitleri yakınlarında turist otobüsüne saldırı

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Mısır'ın başkenti Kahire'deki Giza piramitlerinin yakınından geçen bir turist otobüsüne saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, en az 16 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Reuters haber ajansı, yaralıların çoğunun yabancı turistler olduğunu bildirdi.

Patlama olduğunda otobüs, piramitlerin yanında inşası devam eden Büyük Mısır Müzesi'nin önünden geçiyordu.

Ülkede İslamcı gruplar daha önce de turistleri hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Aralık ayında yol kenarına döşenmiş bir bombalı cihazın infilak etmesi sonucu oradan geçen bir otobüsteki 3 Vietnamli turist ve bir tur rehberi yaşamını yitirmişti.

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BBC'ye konuşan yerel güvenlik kaynakları, patlamada ciddi bir yaralanma olmadığını söyledi.

Turizm Mısırlıların en önemli geçim kaynağı.

2011 Arap Baharı, ardından 2015'te bir Rus yolcu uçağının düşmesi ve 224 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası, ülkeye gelen ziyaretçi sayısında keskin bir düşüş yaşanmıştı.

Patlamanın gerçekleştiği bölgede bulunan Büyük Mısır Müzesi'nin inşası ise bir süredir devam ediyordu. Müzenin 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açması bekleniyor.