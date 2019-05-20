Fransa'da AİHM'e taşınan ötenazi davası: Hastanın yaşam destek üniteleri kapanmaya başladı

Telif hakkı Getty Images Image caption Vincent Lambert'in annesi Viviane oğlunun yaşatılması için mücadele ediyor.

Fransa'da doktorlar 2008 yılındaki bir motosiklet kazasının ardından bitkisel hayata giren Vincent Lambert'in yaşam desteğini kesmeye başladı.

Lambert'in durumu ülkede bölünmelere yol açan ölme hakkı tartışmalarını başlatmıştı.

Labert'in eşi hastanın yemek tüplerinin çıkarılması gerektiğini savunurken Lambert'in anne ve babası hayatının devam etmesini istiyor.

Reims kentinde Sebastopol Hastanesi'ndeki doktorlar, gıda ve sıvı verilmesinin durdurulması yönünde nihai mahkeme kararının ardından hastanın yaşam desteğinin kesileceğini söyledi.

AFP haber ajansına konuşan aile üyeleri yaşam destek sistemlerinin kapatılmaya başlandığını doğruladı.

Lambert'in ailesinin avukatı Jean Paillot kararı "utanç verici" olarak niteledi.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de dahil olmak üzere bir kaç mahkeme kararı verildi.

AİHM bir Fransız mahkemesinin Lambert'in yaşam desteğinden alınması kararını onadı. Ancak doktorlar Lambert'in babasının oğlunun kaçırılacağı şeklinde güvenlik endişeleri nedeniyle yaşam desteğinin bitirilmesi kararını hemen uygulamadı.

Telif hakkı AFP Image caption Vincent Lambert'in beyninde geri dönüşü olmayan hasar oluştu ancak nefes almak için üniteye bağlı değil.

Şimdi hastanedeki yeni ekip temyiz süreci bittiği için Lambert'i bakımdan çekiyor.

Ancak bu karara karşı çıkanlar var.

Gündemde olan bu vaka, ötenazinin yasadışı olduğu ancak doktorlara ölümcül hastaları uyuşturma yetkisinin verildiği Fransa'yı keskin biçimde böldü.

Olay neden mahkemeye gitti?

Psikiyatri kliniğinde hemşire olarak çalışan Lambert'in kazadan sonra kolları ve bacakları felç oldu ve bilinci asgari düzeye indi.

Mide tüpleri sayesinde gıda ve su ile canlı tutuldu. Dışarıdan yardım olmadan nefes alan Lambert bazen gözlerini açabiliyor.

Sağlık durumunu iyileştirmeye çalışan hastane 2013 yılında eşi Rachel'in de rızasıyla Lambert'e bakımın durması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Lambert'in ailesinin geri kalanı bundan haberdar edilmediği için bu karara itiraz edildi ve hastayla ilgili yasal bir mücadele başladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Lambert'in eşi Rachel Lambert eşinin asla bu durumda tutulmak istemeyeceğini söylüyor.

Lambert'in eşi, altı kardeşi ve yeğeni yapay yaşam desteğinin sonlandırılmasını isterken Katolik anne babası Pierre ve Viviane ile diğer iki kardeşi Lambert'in yaşatılmasını istiyor.

2015 yılında mücadelenin en kızgın olduğu dönemde Lambert'in anne ve babası YouTube kanalında oğullarının aile üyelerine tepki verdiğini gösteren bir videoyu paylaştılar.

Doktorlar videonun yanıltıcı olduğunu ve genel kitleyi manipüle edeceği şikayetinde bulundu.

BM'nin Engelli Kişilerin Hakları Komisyonu Fransa'ya müdahalede bulunması ve dosyayı incelerken yaşam desteğinin sonlandırılması kararının ertelenmesi çağrısında bulundu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Dava Fransa'da ölüm hakkı tartışmalarını alevlendirdi.

Fransa sağlık bakanlığı ise Komisyon'un bağlayıcı olmadığını söyledi.

Fransa'nın Sağlık Bakanı Agnès Buzyn "Tüm yasal temyizler tüketildi ve ulusal ya da Avrupalı tüm yetkili yargı organları tıbbı ekibin bakımın durdurulması hakkına sahip olduğunu doğruladı" dedi.

Lambert'in anne ve babası Fransa'da hak ve özgürlükler savunma komiserine müdahil olması için başvurdu ancak komiser bu konunun onun çözemeyeceği bir konu olduğunu söyledi.

Lambert'in ailesi haftasonunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da rica etti.

Ailenin mektubunda "Sayın Cumhurbaşkanı, Vincent Lambert hiçbir şey yapmazsanız 20 Mayıs haftasında susuzluktan ölecek. Sz bunu durdurabilecek son ve tek kişisiniz. 2019'un Fransa'sında kimse açlık ve susuzluktan ölmemeli" ifadeleri kullanıldı.

Ailenin avukatları dün üç yeni başvuruda bulunacaklarını da söyledi.