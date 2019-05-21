ABD çelik endüstrisinin gücünün simgesi 16 saniyede yıkıldı

Pennsylvania eyaletindeki Bethlehem Çelik şirketi ve 21 katlı yönetim binası, ABD'nin çelik endüstrisinin gücünün sembollerinden biriydi.

Bir zamanlar ABD'nin 2. büyük çelik üreticisi olan Bethlehem Çelik 2001'de iflas etti. 101 metre yüksekliğindeki bina ise bir süre başka şirketlerce kullanıldıktan sonra tamamen boşaltıldı ve 12 yıldır kullanılmıyordu.

Martin Tower'ın şu anki sahipleri binayı yenilemenin yollarını araştırdı ancak sonunda yıkmanın daha kârlı olacağı sonucuna ulaştı.

16 bin ton çelikten oluşan Martin Tower, kontrollü patlamayla 16 saniye içinde yıkıldı.

Pennsylvania'da nüfusun yoğun olduğu bölgede bulunan binanın yerine ofis, otel, alışveriş merkezi ve 528 daireden oluşalacak olan 200 milyon dolarlık bir proje yapılacak.

Bethlehem Çelik, 2. Dünya Savaşı sırasında ABD ordusuna, ardından Empire State binası, Golden Gate Köprüsü gibi birçok simgesel yapıya çelik tedarik etmişti.

Şirket 1972 yılında ana merkezini Martin Tower'a taşımış, o yıl 22.3 milyon ton ham çelik üretip, 16.3 milyon işlenmiş çelik satarak rekor kırmıştı. Ancak küresel çelik endüstrisi 1973 yılında ciddi duraklamaya girdi.