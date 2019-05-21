70 yaşında hayatını kaybeden F1 efsanesi Niki Lauda'nın hayatının önemli anları

Formula 1'in 1970 ve 80'li yıllarına damga vuran pilotlarından Avusturyalı Niki Lauda 70 yaşında hayatını kaybetti.

Motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alan Lauda, Ferrari ile 1975 ve 1977 yıllarında, McLaren ile ise 1984'te Formula 1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İkinci şampiyonluğu, 1976 Almanya Grand Prix'inde geçirdiği ve ağır yanıklarla atlattığı kazadan bir yıl sonra geldi.

Ağustos 2017'de akciğer nakli yapılan Lauda'nın Pazartesi günü hayatını kaybettiği ailesi tarafından açıklandı.