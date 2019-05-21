Sicilya kıyılarına vuran genç balinanın midesinden plastik çıktı

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İtalya'nın Sicilya adasındaki Cefalu sahillerine vuran bir ispermeçet balinasının sindirim sisteminden plastik atıklar çıktı. Araştırmacılar, son 10 yılda İtalya kıyılarına vuran ispermeçet balinalarının yüzde 33'ünün midesinden plastik çıktığını belirtiyor.

Geçen Cuma günü Cefalu sahillerinde bulunan ölü balinanın 6 yaşında bir dişi ispermeçet türü olduğu açıklandı.

Çevre örgütü Greenpeace tarafından yapılan açıklamada bu genç balinanın midesinde çok miktarda plastik atık bulunduğu belirtildi. Greenpeace İtalya, "Bu nedenle mi öldü bilmiyoruz ama hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız: Son 5 ayda tam 5 ispermeçet balinası kıyıya vurdu.

Deniz bize alarm çığlığı gönderiyor, çaresiz bir SOS gönderiyor. Denizimiz ve denizde yaşayan muhteşem hayvanlar tehlike altında ve bizden yardım istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Cefalu'daki vakadan birkaç gün sonra bugün de yine Sicilya adasındaki Palermo kıyılarında başka bir ispermeçet balinası bulundu. Bu balinanın plastik yutup yutmadığı konusunda bir açıklama yapılmazken, araştırmacılar karaya vuran deniz memelilerinin yüzde 30'unun ölüm sebebinin insan faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Padova Üniversitesi Karşılaştırmalı Biyotıp ve Beslenme Anabilim Dalı tarafından yapılan araştırmaya göre bu ölümlere yol açan başlıca insan faaliyetleri deniz trafiği ve balıkçılık olsa da son yıllarda plastik atıkların yol açtığı ölümler artış gösteriyor.

Porto Cervo'daki hamile balinadan 22 kg plastik atık çıkmıştı

Araştırmaya göre son 10 yılda karaya vuran ispermeçet balinalarının yüzde 33'ünün sindirim sisteminde plastik parçaları bulundu.

Geçen Mart ayında da Sardinya adasındaki Porto Cervo kıyılarına vuran hamile bir ispermeçet balinasının karnından 22 kg plastik atık çıkmıştı.

İtalya'nın batı kıyılarında plastik kirliliğiyle ilgili araştırma yapmak amacıyla Greenpeace ve deniz kirliliğiyle mücadele örgütü Blue Dream Project tarafından "MAYDAY SOS Plastik" isimli bir proje başlatıldı.

Projenin tanıtımında konuşan Greenpeace İtalya Kirlilikle Mücadele Kampanyası sorumlusu Giuseppe Ungherese, "Plastik kirliliği artık kabul edilemez seviyelere ulaştı. Gelecek haftalarda bu kirliliğin deniz ekosistemlerine etkisini gözlemleyeceğiz" dedi.

Padova Üniversitesi'nden Prof. Sandro Mazzariol de "Karaya vuran balinaların ölüm nedeni plastik miydi değil miydi henüz belli değil ama bu vakalar, plastik kirliliğinin bu hayvanların sağlığı ve yaşamı için gittikçe büyüyen bir sorun teşkil ettiğini gösteriyor" dedi.