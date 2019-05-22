Telif hakkı Getty Images Image caption Planlı Ebeveynlik Federasyonu Başkanı Doktor Leana Wen, Washington'daki Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen protestoda konuştu

ABD'deki muhafazakâr eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasaların kabul edilmeye başlanmasının ardından, ülke çapında binlerce kişi yasaklara karşı protesto gösterileri düzenledi.

Cumhuriyetçi eyaletlerde kabul edilen kürtaj karşıtı yasalar Yüksek Mahkemede temyize götürülüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın atamaları sonucunda muhafazakârların çoğunluğa ulaştığı Yüksek Mahkeme'nin bu temyiz başvurularını geri çevirmesi olası.

Kürtaja karşı çıkanların temel amacı, kadına kürtajı anayasal hak kapsamına alan 1973 tarihli kararın geri döndürülmesini sağlamak.

Geçen hafta Alabama eyaletinde, şimdiye kadarki en sert kürtaj karşıtı yasa kabul edildi. Yasa, annenin sağlığının tehdit altında olduğu durumlar dışında kürtajı yasaklıyor. Ensest ilişki ya da tecavüz sonucu hamileliklerde dahi kürtaja izin verilmiyor.

Alabama'da yasalaşan düzenleme, tecavüz sonucu hamile kalan bir kadına kürtaj yapan doktorun, tecavüzcüden daha fazla hapis cezası almasına da yol açıyor.

Georgia, Kentucky, Missouri ve Ohio eyaletleri de kürtajı sınırlayan yeni yasalar geçirmek isteyen diğer eyaletler.

Bu yılın başında Yüksek Mahkeme, Louisiana eyaletinde yeni kürtaj kısıtlarının uygulamaya sokulmasına engel olmuştu. Ancak karar ufak bir farkla alınmıştı ve bu yıl yeniden mahkemenin gündemine gelecek.

Telif hakkı Getty Images Image caption Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki protestoda bir kadın, "Yasakları Durdurun" yazılı bir döviz taşıyor

Telif hakkı Reuters Image caption Washington'da kadın hakları savunucuları, Yüksek Mahkeme'nin dışında protesto gösterisi düzenledi

Telif hakkı AFP Image caption Ülke çapındaki gösterilerde, "Güvenli kürtaj bir insan hakkıdır", "Kürtaj yasal kalsın" yazılı dövizler taşındı

Telif hakkı Reuters Image caption Missouri eyaletindeki St. Louis şehrinden bir pankart: 'Ses çıkarmadan 1950'lere dönmeyeceğim'

Telif hakkı AFP Image caption Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City'deki Kongre binasının önünde de protesto vardı

Telif hakkı AFP Image caption California eyaletinin West Hollywood şehrinde de kürtaj hakkını savunanlar sokağa döküldü

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