Almanya'da genç YouTuber Rezo'nun Merkel'i eleştiren videosunu 4,7 milyon kişi izledi

Telif hakkı YOUTUBE

Almanya'da müzik yapımcısı 26 yaşındaki YouTuber Rezo'nun Almanya Başbakanı Angela Merkel ve partisi olan iktidar ortağı muhafazakâr Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'ni (CDU) eleştiren videosunu yaklaşık 5 milyon kişi izledi.

698 bin takipçisi olan YouTube kanalı Rezo Ja Lol Ey'de bir saat boyunca Alman hükümetini eleştiren genç YouTuber, anaakım partileri 'ortadan kaldırmanın' gerektiğini söylüyor.

Guardian'ın haberine göre medya analistleri, genelde YouTube'da müzik, moda, hayvan ya da komedi içeren videoların çok izlendiğini, siyasetle ilgili bir videonun viral olmasının şaşırtıcı olduğu görüşünde.

İngiliz metal grubu Architects'in sweatshirtünü giyen Rezo, videosunda birkaç hafta boyunca Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve bölgesel ittifaklarını incelediğini, sonuçta bu partilerin yalan söylediğine kanaat getirdiğini aktarıyor.

Sosyal Demokratlar'ın da ortağı olduğu hükümetin 'hayatlarını ve geleceklerini mahvettiğini' söyleyen Rezo'ya göre gençlere karşı bir siyaset güden bu partiler, çok zenginler ile geri kalan Almanlar arasındaki farklı derinleştirirek toplumu ikiye böldü.

Rezo ja lol ey tarafından yapılan numaralı Youtube paylaşımını geçin Uyarı: Üçüncü tarafların sağladığı içerikte reklam bulunabilir. Rezo ja lol ey tarafından yapılan numaralı Youtube paylaşımının sonu

'Yalan haber yayıyor'

Rezo, videosunda görseller ve istatistiklerle Alman hükümetinin iklim değişikliği ile yeteri kadar ilgilenmediğini, ülkede eşit koşullar yaratmadığını, dış politikasında başarılı olmadığını ve Avrupa Birliği telif hakkı yasasında doğru bir tutum takınmadığını öne sürüyor.

Pazar günü düzenlenecek Avrupa parlamentosu seçimleri için oy verilmesi gerektiğini söyleyen genç müzisyen, Yeşiller ya da Sol Parti'ye (Die Linke) destek verilmesi gerektiğini, ancak göç ve yabancı karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) 'dünyayı daha kötü bir yer' yapacağı için oy verilmemesi gerektiğini ekliyor.

Bugüne kadar daha çok müzik ve komedi videoları çeken Rezo'nun siyasetle ilgili bir videosunun bu kadar çok paylaşılması ise ülke gündemine oturdu.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'de yazan gazeteci Fridtjof Küchemann, 'video sayesinde gençlerin ebeveylerine kime oy vermeleri gerektiğini söylemek için yatak odalarının kapısını açtığını' belirtti.

CDU destekçilerinden Philipp Graefe ise tweetinde, "Bu genç adam mavi saçlarının uçlarına kadar popülist bir söylemle yalan haber yayıyor" dedi.

CDU sözcüsü ise bir cevap vermeye hazırlandıklarını belirterek, 'siyasetin Rezo'nun anlayacağından daha karmaşık olduğunu' aktardı.