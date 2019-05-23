Türkiye'de kaçırılarak Suriye'de esir tutulan İtalyan vatandaşı 2 yıl 8 ay sonra serbest

Telif hakkı AFP Image caption Alessandro Sandrini İtalya'ya döndü.

Ekim 2016'da Türkiye'ye gitmesinin ardından ortadan kaybolan ve 2 yıl 8 ay Suriye'de rehin tutulan İtalyan vatandaşı Alessandro Sandrini Çarşamba serbest bırakılarak İtalya'ya döndü.

İtalyan haber ajansı Ansa'nın haberine göre 34 yaşındaki Sandrini, ailesine "Tatile gidiyorum" diyerek 3 Ekim 2016'da Bresciano'daki evinden ayrıldı ve İstanbul üzerinden Adana'ya gitti. Sandrini bir hafta sonra İtalya'ya dönmeyi planlıyordu ancak ailesi yaklaşık 1 yıl boyunca kendisinden haber alamadı.

17 Ekim 2017'de annesi Evelina'ya telefon eden Sandrini, "Nerede olduğumu bilmiyorum, kaçırıldım. Bana yardım et" dedi. Aralık 2017'de ve Ocak 2018'de 3 kez daha ailesini arayan Sandrini, 9 metrekarelik bir odada tutulduğunu, kendisini rehin tutanların para istediğini, İtalyan devletininse hiçbir şey yapmadığını söyledi.

19 Temmuz 2018'de ise Sandrini'nin turuncu bir tulumla, silahlı iki kişinin önünde otururken görüldüğü bir video yayımlandı. Sandrini videoda "Bana son kez İtalya'yla iletişime geçme fırsatı verdiler. İtalya'dan bu durumu kısa sürede sona erdirmek için yardım istiyorum. İki yıldır hapisteyim ve daha fazla dayanamıyorum. Yorgunum. İtalya'dan bu durumu hızla sona erdirmesini istiyorum çünkü bana açıkça, bıktıklarını ve işler kısa sürede hallolmazsa beni öldüreceklerini söylediler" diyordu.

Sandrini'nin babası Gianfranco da İtalyan devlet kurumlarından devreye girmelerini istiyor ve "Oğlum kurumlar tarafından yalnız bırakıldı" diyordu.

Dün ise, Suriye'deki Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) idari kolu olan "Kurtuluş Hükümeti" tarafından yapılan açıklamada Alessandro Sandrini'nin kurtarıldığı belirtildi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Bab el Hava'da bir basın toplantısı düzenleyen Kurtuluş Hükümeti, bir yabancının, hırsızlık ve adam kaçırma alanında uzmanlaşmış bir suç çetesi tarafından kaçırıldığı ihbarını alınca polisin harekete geçtiğini ve aracılar vasıtasıyla serbest bırakılması için müzakere edildiğini açıkladı. Açıklamada, Sandrini'nin İtalyan hükümetine teslim edildiği belirtildi.

La Repubblica gazetesi, Kurtuluş Hükümeti'nin açıklamasına yer verirken açıklamada herhangi bir fidyeden ya da Türkiye'nin olası bir rolünden bahsedilmediğini vurguladı.

Sandrini'nin serbest bırakıldığı dün akşam saatlerinde İtalya Başbakanlığı tarafından da doğrulandı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Vatandaşımız Alessandro Sandrini, İtalyan istihbaratı, adli polisi ve Dışişleri Bakanlığı kriz biriminin koordineli ve sinerjik çalışmalarıyla yabancı topraklarda yürütülen kapsamlı bir faaliyetin sonunda serbest kalmıştır" denildi.

'Adana'da sokakta kaçırıldım'

Sandrini bu sabah Brescia'ya dönmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Kabus gibi bir 2 yıl 8 ayın ardından beni eve getirdikleri için İtalyan yetkililere ve İtalya'ya teşekkür ediyorum" dedi. Ansa'nın haberine göre fiziksel olarak iyi durumda görünen Sandrini, gazetecilere daha sonra konuşacağını söyledi ve "Şimdi bunun zamanı değil" dedi.

La Repubblica ise dün akşam Roma'ya ulaşan Sandrini'nin savcılığa verdiği ifadeden bazı bölümleri yayımladı. Buna göre Sandrini şunları söyledi:

"3 Ekim 2016'da Türkiye'nin güneyinde bir tatil yapmak için İtalya'dan yola çıktım. Vardıktan bir gün sonra, Adana'dayken sokakta yolum kesildi ve uyuşturuldum. Birkaç saat sonra bir odada uyandım, kukuletalı ve silahlı iki gardiyan vardı."

Sandrini, esir tutulduğu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde 3 farklı hücrede tutulduğunu da anlattı. Özellikle ilk zamanların çok zor geçtiğini söyleyen Sandrini "Çok az ve kötü yiyecek veriyorlardı. 3 ay sonra ise yazmak için kalem ve kağıt elde etmeyi başardım, yer dar olsa da gardiyanlar jimnastik yapmama izin veriyordu. Beni kurtaran fiziksel aktivite ve disiplinli kalmam oldu" dedi.

İtalya'nın Brescia kentinden işadamı Sergio Zanotti de Nisan 2016'da Türkiye'ye gitmesinin ardından ortadan kaybolmuş ve Suriye'de 3 yıllık esaretin ardından geçen ay serbest bırakılarak ülkesine dönmüştü. 59 yaşındaki Zanotti İtalya'ya dönmesinin ardından verdiği ifadede "İşsizdim, eski para alıp Avrupa'da numizmatik pazarında satmak için Türkiye'ye, Hatay bölgesine gitmiştim. Fakat korsan taksi şoförüm tarafından militanlara satıldım. Militanlar beni uyuşturdu ve Halep bölgesinde bir kulübede uyandım" demişti.