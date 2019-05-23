Banksy'den Venedik Bienali'ne 'kaçak katılım'

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Dünyanın en tanınmış sokak sanatçısı Banksy, İtalya'nın Venedik kentinde yaptığı bir işin ve polis tarafından kovulma anının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Banksy'nin Instagram'da paylaştığı videoda Venedik'te tezgah açışı görülüyor. Kimliğini gizli tutan sanatçı, videoda göründüğü anlarda yüzünü şapka, kaşkol ve bir gazeteyle kapatıyor.

Banksy'nin açtığı tezgahta, Venedik'e yanaşan dev yolcu gemilerini hedef alan eseri görünüyor.

Videoda eseri gören İtalyanların tepkileri de duyuluyor. Bazı İtalyanlar "Gerçekten de çok güzel" derken kimileri de omuz silkerek yoluna devam ediyor.

Videonun sonunda ise iki polis memurunun izinsiz olduğu gerekçesiyle San Marco Meydanı'ndaki tezgahı kaldırtması görülüyor. Polislerden biri Banksy'ye "Ya izniniz olması lazım ya da buradan gitmek zorundasınız. Burada kalamazsınız" diyor. Banksy tezgahını toplayarak ayrılırken Venedik'in kanallarından birindeki dev bir yolcu gemisinin önünden geçiyor.

Banksy bu işi, dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri kabul edilen Venedik Bienali sırasında gerçekleştirdi. Sanatçı, videoyu Instagram'da paylaşırken şu mesajı yazdı:

"Venedik Bienali'nde tezgah açarken. Dünyanın en büyük ve prestijli sanat etkinliği olmasına rağmen nedense ben hiç davet edilmedim."

Bu yıl 58.'si düzenlenen Venedik Sanat Bienali "İlginç Zamanlarda Yaşayasın" başlığını taşıyor. 11 Mayıs-24 Kasım 2019 tarihleri arasında devam edecek olan bienale bu yıl 89 ülke katılıyor.