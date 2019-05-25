Avrupa Parlamentosu seçimleri: AKEL Kıbrıs Türk'ü Niyazi Kızılyürek'i aday gösterdi

Röportaj: Berza Şimşek

Güney Kıbrıs'taki solcu ana muhalefet partisi AKEL, tarihinde ilk kez bir Kıbrıslı Türk'ü Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği seçimleri için aday gösterdi.

Niyazi Kızılyürek, Güney Kıbrıs'ta yaşayan bir akademisyen.

Federal bir Kıbrıs'tan yana olan Kızılyürek, seçilirse hem Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki ilişkilerin gelişmesi hem de Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği'ne yakınlaşması için çalışacağını söylüyor.

Kızılyürek'in bir diğer hedefi de Avrupa'da yükselen "milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı" mücadele etmek olacak.

60 yaşındaki Kızılyürek, seçimlerde sandığa gidecek hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin oyuna talip.

Güney Kıbrıs'ta seçimler Pazar günü yapılacak.

AP milletvekilliği için bu yıl eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, 9 Kıbrıslı Türk aday yarışıyor.

Avrupa Birliği'nin 428 milyon vatandaşının seçimlerde oy hakkı bulunuyor.