50 çocuk uluslararası pedofil çetesinin elinden kurtarıldı

Telif hakkı Interpol Image caption Sitenin yöneticisi Montri Salangam (oturuyor) 146 yıl hapis cezası aldı.

Interpol'ün yürüttüğü bir operasyon kapsamında dokuz kişi gözaltına alınırken 50 çocuk kurtarıldı.

Operasyonlar Tayland, Avustralya ve ABD'de yapılırken gözaltı sayısının ilerleyen süreçte artabileceği belirtiliyor.

Polisler 100'den fazla çocuğun istismara uğradığını tahmin ediyor ve çocukların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

2017 yılında başlatılan soruşturma dünya çapında 63 bin kullanıcısı olan bir dark web sitesinin mercek altına alınmasıyla başladı. İnternetin karanlık yüzünü oluşturan dark web sayfaları arama motorları üzerinden değil, gelişmiş uygulamalarla görüntülenebiliyor.

Blakwrist (Karabilek) adı verilen operasyon Interpol'ün, insanların kimliklerini korumak için kriptolu yazılımlar kullandığı bu sitede 13 yaş altı 11 erkek çocuğun istismar edildiğine dair görüntüler üzerine başlatılmıştı.

İnternet sitesinin IP adresleri ABD'li polis birimleri tarafından tespit edildi.

Polisler pedofil çetesinin her hafta yeni fotoğraflar yüklediğini ve çocukların maske takarak kimliklerinin tespit edilmesini zorlaştırdıklarını söylüyor.

Soruşturma kapsamında ilk tutuklama sitenin ana yöneticisi Montri Salangam'ın Tayland'da ve bir diğer yönetici olan Ruecha Tokputza'nın Avustralya'da yakalanmasıyla gerçekleşmişti.

Telif hakkı Interpol Image caption Ocak 2018'de soruşturmayı yürütmek için bir araya gelen polisler

Yeğenini istismar etmekten de suçlu bulunan Salangam, Tayland'da 146 yıl hapis cezasına çarptırılırken anaokulu öğretmeni olan bir işbirlikçisi de 36 yıl ceza aldı.

Tokputza 11 bebek ve çocuğa yönelik 51 suçu kabul ettikten sonra geçen hafta cuma günü 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu Avustralya tarihinde çocuklara yönelik cinsel suçlara verilen en büyük ceza oldu.

Polisler Tayland ve Avustralya'daki cihazlarında binlerce görüntü bulundu. Bu görüntülerin bir kısmında cinsel istismarda bulunan kişinin Tokputza olduğu tespit edildi.

İstismara uğrayan en küçük bebeğin 15 aylık olduğu tahmin ediliyor.

Cezayı açıklayan Yargıç Liesl Chapman "Sen bir çocuğun en kötü kabusu, her velinin korkusu, toplumun da baş belasısın" dedi.

Gözaltına alınan diğer kişilerin ismi henüz açıklanmazken soruşturmayı yürüten birimler ABD'de bulunan bazı zanlıların halkın güvendiği kişiler olduğunu aktarıyor.