Fotoğraflarla: Brezilyalı tutukluların moda defilesi

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Brezilya Sao Paulo Moda Haftası'nda en ünlü tasarımcı ve modellerin gösterilerine alışkın olsa da Çarşamba günü ülkede sıra dışı bir defile vardı: Tutuklu tasarımcılar, Adriano Marrey Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kreasyonlarını sergiledi.

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Modeller bu sefer podyum yerine cezaevinin avlusunda geçit yaptı.

Tasarımcılar duvar kenarında tasarladıkları kıyafetleri giyen modelleri izledi.

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Haki pantolon ve beyaz tişört giymelerine izin verilen tutuklular için bu renkli kıyafetler görebildikleri nadir anlardandı.

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Bu sıra dışı gösteri tutukluları tığ işiyle rehabilite etme projesinin bir parçasıydı.

Brezilyalı moda tasarımcısı Gustavo Silvestre'nin fikri olan bu proje üç yıldır devam ediyor.

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Programa katılan tutukluların cezaları, her 12 saatlik eğitimleri karşılığında bir gün azaltılıyor.

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Tutukluların büyük bir kısmı uyuşturucu ticareti veya hırsızlık gibi suçlardan içerde. Onlardan biri olan ve Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Felipe Santos da Silva, tığ örgüsünün kendisini sakinleştirdiğini, bu sayede sigarayı ve uyuşturucuyu bıraktığını söylüyor.

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Bir diğer tutuklu olan 41 yaşındaki Fidelison Borgfes ise bunun kendine güvenini artırdığını aktarıyor:

"Kendi kreasyonumun bir model tarafından giyilmesi beni gururlandırdı. Daha çok gururlanmama yol açan şeyse tasarımımın beğenilmesiydi."

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