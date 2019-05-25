Uzmanlar bir erkek tuvaletine karşılık iki kadın tuvaleti öneriyor

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İngiltere'de kamu sağlığı uzmanları her bir erkek tuvaletine karşılık iki kadın tuvaleti yapılmasını önerdi.

Royal Society for Public Health'in (Kraliyet Kamu Sağlığı Topluluğu) hazırladığı raporda erkek tuvaletlerindeki pisuvar sayılarının kadın tuvaletlerindeki kabinlerden fazla olması nedeniyle erkeklerin aksine kadınların sıra beklemek zorunda kaldığı bilgisi yer aldı.

Topluluk, kamusal alanlardaki tuvaletlerin ışıklandırma, yol ve çöp toplama kadar temel bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

BBC'nin 2018'de yaptığı bir araştırma, İngiltere'nin büyük belediyelerinde kamusal alanlardaki tuvaletlerin sayısının 4 bin 486 olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu sayı 2010 yılında 5 bin 159'du.

Rapora göre kamusal alanlarda yeterli tuvalet bulunmaması durumunda insanlar ihtiyaçlarını sokaklarda gideriyor ve bu da hijyenik olmadığı için hastalıklara yol açabiliyor.

İngiltere'de kadın tuvaletlerinin sayısı erkek tuvaletleriyle denk olsa da erkek tuvaletlerindeki pisuvar ve kabin sayısı kadın tuvaletlerindeki kabinlerden fazla oluyor.

Raporda, cinsiyet değiştiren kişilerin de tuvaletlere eşit erişim hakkının olması gerektiği yer alıyor.