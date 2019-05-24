Fransa'nın Lyon kentinde patlama: En az 8 yaralı

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada en az 8 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, patlamayı 'saldırı' olarak niteledi. Lyon savcılığı, 'bomba düzenekli bir paketin infilak ettiğinden' şüphelenildiğini söyledi, ancak patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.

Fransız haber kanalı BFMTV'nin haberine göre patlama Lyon kentinin merkezindeki Victor Hugo sokağında bir fırının önünde öğleden sonra meydana geldi. Patlamada biri çocuk en az 8 kişi yaralandı.

Patlama bölgesi güvenlik kordonuna alındı.