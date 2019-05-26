Ezidi kadınlar, IŞİD'li cihatçılardan olan çocukları ile toplumları arasında seçim yapmaya zorlanıyor

IŞİD'in elinden kurtarılan Ezidi kadınların yüzde 80'inin, kendilerini köle olarak kullanan cihatçılardan çocuğu olduğu tahmin ediliyor.

Ezidi kadınlar yaklaşık beş yıl önce kaçırılmıştı. Çoğu kurtarıldı, ama Ezidi toplumu, IŞİD'lilerden olan çocuklarını terk etmemeleri halinde Ezidi kadınları aralarına kabul etmiyor.

BBC Farsça Servisi'nden Nafiseh Kohnavard, bir yıl boyunca Irak ve Suriye'de, çocukları ve Ezidi toplumundaki aileleri arasında seçim yapmaya zorlanan Ezidi kadınların izinizi sürdü.