Venezuela muhalefeti ile hükümet temsilcileri arasındaki müzakerelerin ikinci turu gelecek hafta Oslo'da

Telif hakkı AFP Image caption Juan Guaido ve Nicolas Maduro

Venezuela hükümeti temsilcileri ile muhalifler, ülkedeki siyasi krize çözüm arayışı için Norveç'in başkenti Oslo'da müzakere masasına dönüyor.

Norveç hükümeti, görüşmenin gelecek hafta gerçekleşeceğini söyledi. Taraflar aybaşında da Norveçli yetkililerin aracılığıyla Oslo'da ön görüşmeler için bir araya gelmişti.

Gelecek hafta düzenlenecek görüşmelerle ilgili açıklama yapan Norveç Dışişleri Bakanlığı, müzakerelere 'Venezuela'daki ana siyasi aktörlerin' katılacağını söyledi.

Açıklamada ayrıca, ülkedeki siyasi krize 'çözüm arayışlarına destek olunacağı' belirtildi.

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido da, muhaliflerin "Norveç hükümeti ve rejim temsilcileri ile bir araya geleceğini" doğruladı.

Oslo'daki müzakerelerde Venezuela muhalefetini temsil edecek heyetin başında, Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Stalin Gonzalez ve Caracas'ın eski Belediye Başkanı Gerardo Blyde var. Her iki isim de aybaşındaki ön görüşmelerde hazır bulunmuştu.

Venezuela hükümetini de, müzakerelerin ilk turuna da katılan İletişim Bakanı Jorge Rodriguez ve Miranda Valisi Hector Rodriguez'in temsil etmesi bekleniyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından paylaştığı mesajda 'arabuluculuk çabaları' için Norveç'e teşekkür etti.

Maduro, Oslo'daki delegasyonunun 'kapsamlı bir gündem için çalışmaya ve anlaşmalara imza atma yolunda adım atmaya hazır olduğunu' söyledi.

Protestocular görüşmeleri destekliyor mu?

İktidardaki Sosyalist Parti, müzakereleri desteklediklerini duyururken, muhalif Guaido ise daha temkinli yaklaşıyor.

Maduro'nın iktidarı bırakması için aylarca sokaklarda protesto gösterileri düzenleyenler ise Oslo'daki görüşmeler karşı çıktı.

Protestocular, Devlet Başkanı Maduro'nun daha önce görüşmeleri 'iktidar koltuğunu korumaya yönelik zaman kazanma yolu' olarak kullandığını savunuyor.

Siyasi krize çözüm aranırken, ülkedeki yaşam koşulları da giderek kötüleşiyor.

Guaido, doğrudan Norveç görüşmelerine atıf yapmadı ama, destekçilerine 'muhalefetin geçmişte yapılan hataları tekrarlamayacağını' söyledi.

Guaido, "2017'deki gibi sahte diyaloglarla bizi kandıramayacaklar. Biz bugün, bu yüzden sokaklardayız" dedi.

Muhalif lider Guaido, Maduro'nun iktidardaki meşruiyetini yitirdiğini öne sürüp 23 Ocak 2019'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Guaido'yu, aralarında ABD ve birçok Avrupa Birliği üyesinin bulunduğu çok sayıda devlet de 'meşru lider' olarak tanıdı.