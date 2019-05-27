Avrupa Parlamentosu seçimleri: Merkez partiler gerilerken liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar yükselişte

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Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu (AP)için 28 üye ülkede bu hafta sonu düzenlenen seçimlerin sonuçları açıklanmaya başladı.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre kıta çapında merkez sağ ve merkez sol partiler en büyük kayıpları yaşayan partiler oldu. Liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar ise sandalye sayılarını artırdı.

Bugüne kadar merkez sağ partilerin üye olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez sol partilerin üye olduğu Sosyalistler ve Demokratlar grubunun (SD) sandalyeleri AP'de çoğunluğu sağlamaya yetiyordu. Fakat artık grup sırasıyla 178 ve 147 vekil ile 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olmayacak.

Parlamentoda sandalyesini en fazla artıran grup ise Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oldu.

ALDE sandalye sayısını 41 artırarak 108 sandalye ile AP'nin en büyük üçüncü grubu oldu. ALDE 22 sandalye ile en fazla Fransa'dan AP vekili çıkardı.

Sandalye sayısını 17 artırarak 67'ye çıkaran Yeşiller dördüncü, 9 sandalye kaybederek 61'e gerileyen Avrupa Muhafazakar ve Reformcular İttifakı (ECR) beşinci parti oldu. İngiltere ve Polonya'daki muhafazakar partilerin en büyük üyeleri arasında yer aldığı ECR'ye bir dönem Türkiye'den AKP de üyeydi.

Aşırı sağcı Uluslar ve Özgürlükler Avrupası da 37 olan vekil sayısını 55'e yükseltti. Aşırı sağın en büyük zaferi, birinci sırayı aldıkları Fransa'dan geldi.

Sosyalist, çevreci ve komünist partilerin üye olduğu Avrupa Birleşik Solu - Kuzeyli Yeşil Solu grubununsa 14 sandalye kaybederek 38 vekille AP'nin en küçük grubu olması bekleniyor.

Büyük ülkelerde sonuçlar nasıl?

Almanya: Başbakan Angela Merkel'in merkez sağ partisi seçimi birinci bitirmeyi başarsa da beş sandalye kaybederek 29 AP vekili çıkardı. Merkez sol sahip olduğu 27 sandalyeden 12'sini kaybederek üçüncü sıraya gerilerken 9 yeni sandalye kazanan Yeşiller ikinciliği aldı. BBC Berlin Muhabiri Jenny Hill, Yeşiller'in zamanın ruhunu yakaladığını, diğer partilerinse tutarlı bir çevre politikası üretmekte zorlandığını belirtiyor. Hill, Yeşiller'in 30 yaş altındaki oy oranının yüzde 30 civarında olduğunu aktarıyor. Seçimler öncesinde 90 etkili YouTuber, Yeşiller'e oy verilmesi çağrısında bulunmuş, iklim değişikliğini reddetmekle suçladıkları aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine oy vermemeleri çağrısında bulunmuşlardı. AfD seçimde yüzde 10 oy alarak dördüncü parti oldu.

Fransa: Fransa'da AB'nin merkez partileri neredeyse tamamen silindi. Marine Le Pen'in aşırı sağcı partisi 22 sandalye ile birinci olurken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin de üye olduğu ALDE 21 sandalye kazandı. Üçüncü sırada ise 12 sandalye ile Yeşiller var. AP'de 74 sandalyeye sahip olan Fransa'yı merkez sağ EPP ve merkez sol SD gruplarında toplam 12 vekil temsil edecek.

İngiltere: AB'den ayrılma sürecini (Brexit) tamamlayamadığı için AP seçimlerine katılmak zorunda kalan İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşadı. İlk iki sırayı ise yeni kurulan ve ilk defa seçime giren Brexit Partisi ile Liberal Demokratlar aldı. Bu iki parti sırasıyla yüzde 31,7 ve yüzde 20,7 oy aldı. Muhafazakar Parti'nin oyu yüzde 9,2'ye, İşçi Partisi'nin oyu ise yüzde 13,8'e geriledi. Brexit Partisi AB'den ayrılmayı, Liberal Demokratlar ise AB'de kalmayı savunuyor.

İtalya: İtalya'da iktidar ortağı olan aşırı sağcı Lig partisi yüzde 28 ile en fazla oy olan parti oldu. Sosyal demokrat Demokratik Parti ve koalisyonun diğer ortağı olan Beş Yıldız Hareketi ise yüzde 20 civarında oy aldılar.

İspanya: İspanya'da sosyal demokratlar yüzde 32, merkez sağ Halk Partisi yüzde 20, sağcı Vatandaşlar yüzde 12 ve Podemos'un Birleşik Sol ve diğer sol gruplarla oluşturduğu ittifak da yüzde 10 oy aldı. Aşırı sağcı Vox'un oyu yüzde 6'da kaldı.

Bu beş ülkenin 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda 370 temsilcisi bulunuyor.

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