Fransa, Irak'ta IŞİD üyeliğinden hüküm giyen üç vatandaşının idam edilmemesi için çalışıyor

Telif hakkı Reuters Image caption Üç Fransa vatandaşı IŞİD üyesi olma suçlamasıyla yargılanmıştı

Fransa, Irak'da IŞİD üyesi olma suçlamasıyla yargılanıp idam cezasına çarptırılan üç vatandaşının idam edilmemesi için uğraşacağını açıkladı.

Bu kapsamda Fransız diplomatların idam cezasına çaprtırılan üç kişiye, bir üst mahkemeye yapacakları itiraz için gereken hukuki desteğin verilmesini sağlayacakları kaydedildi.

Fakat Paris'de Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın ölüm cezasına karşı olmasına rağmen, Irak'ın egemenlik haklarına da saygılı olduğu kaydedildi.

Fransa yine de, Orta Doğu'da yakalanan IŞİD mensubu vatandaşlarının, idam cezasına çarptırılmaları ihtimaline rağmen yerel yargı organları tarafından yargılanmasından yana bir tutum izlemeye devam ediyor.

Üç Fransız vatandaşının davası

Irak'ta IŞİD üyesi olmakla suçlanan üç Fransız vatandaşı hakkındaki mahkeme kararı dün açıklandı ve Kevin Gonot, Leonard Lopez ve Salim Machou'nun idama mahkum edildiği bildirildi.

Bu üç kişinin karara itiraz için 30 gün süresi var.

Gonot, Lopez ve Machou, Şubat ayında yargılanmak üzere Suriye'den Irak'a gönderilen Fransız vatandaşı 12 kişi arasında bulunuyor.

Irak mahkemeleri IŞİD militanı olduğundan şüphelenilen yüzlerce yabancı ülke vatandaşını yargıladı ancak verilen idam cezaları şu ana kadar infaz edilmedi.

İnsan hakları örgütleri, yargı sürecinde alınan kararların ikinci derece kanıtlara veya işkence altında itiraflara dayandırıldığı gerekçesiyle mahkemeleri eleştiriyor.

Biri Türkiye üzerinden geçmiş

Üç kişiden Kevin Gonot, 32 yaşında ve Fransa'nın güney doğusundan gelmiş. Suriye'ye Türkiye üzerinden girdiği ve El Kaide'nin bir kolu olan Nusra Cephesi'ne katıldığı, bir süre sonra IŞİD'e geçtiği düşünülüyor.

Gonot, Suriye'de annesi, eşi ve kardeşi ile birlikte 2017 yılında tutuklanmış ve Fransa'da gıyabında yargılandığı bir davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılmış.

Image caption IŞİD saflarında savaşan Batı ülkeleri vatandaşlarının kaderi İngiltere'de de ülkeye geri dönmek isteyen Shamima Begum vesilesiyle tartışılmıştı

Bir Fransız düşünce kuruluşu olan Centre d'Analyse du Terrorisme (CAT) tarafından yapılan araştırmaya göre, idama mahkum edilenlerden bir diğeri, 41 yaşındaki diğer Fransız vatandaşı Salim Machou Suriye ve Irak'ta saldırılar yürüten ve Avrupalı savaşçılardan oluşan IŞİD yapılanmasına mensup. Bu grubun Paris ve Brüksel'de de saldırılar planladığı kaydediliyor.

32 yaşındaki Leonard Lopez ise aynı kuruluşun verdiği bilgilere göre eşi ve iki çocuğuyla Paris'te yaşarken önce Irak'ta IŞİD kontrolündeki Musul'a gitmiş, oradan Suriye'ye geçmiş.

Lopez'in avukatı Nabil Boudi, Irak'daki mahkemeyi "göstermelik" bir yargılama yapmakla suçladı ve Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, idam cezasıyla sonuçlanan suçlamaların yalnızca Bağdat cezaevlerinde yapılan bir dizi sorgulamada alınan ifadelere dayandığını söyledi.

Neden Irak'talar?

Yıllar süren çatışmalardan sonra Irak ve Suriye'nin geniş bölgelerinde geriletilen IŞİD'e mensup 1000 kadar savaşçı şu anda Suriye'de Kürtlerin öncülüğündeki ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından gözaltında tutuluyor.

Irak SDG'nin elindeki bütün yabancı savaşçıları yargılayabileceğini bildirmişti. Bu teklif üzerine SDG'nin elindeki yüzlerce IŞİD savaşçısı yargılanmak üzere Irak'a sevkedildi.